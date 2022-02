Le ultime sul Napoli - Spalletti ritrova Politano ed Insigne, ma solo l'allenamento odierno dirà se potranno giocare dall'inizio o quanti minuti avranno: l'obiettivo è schierarli entrambi nel terzetto con Zielinski dietro Osimhen, ma in ogni caso è pronto Elmas ad adattarsi su una delle due corsie. In mediana Fabian dovrebbe tornare in coppia con Demme mentre in difesa con Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly il dubbio è tra Juan Jesus come all'andata per arginare probabilmente Dembelé oppure Mario Rui per avere più costruzione e spinta e dare anche un segnale diverso alla squadra.

Le ultime sul Barcellona - Xavi recupera Araujo che torna in coppia con Piquè, a sinistra Jordi Alba ed a destra il più offensivo Dest se la gioca con Mingueza. A centrocampo si affiderà all'esperienza di Busquets per guidare il talento di Pedri e De Jong mentre in attacco Gavi ed Aubameyang sembrano certi di una maglia ed a destra se la giocano talenti incredibili come Ferran Torres, Dembelé e Adama Traoré: i due che resteranno furoi saranno le armi letali di Xavi nella ripresa.

"Dopo l'1-1 dell'andata, non c'è una squadra favorita. Sicuramente uscirà dalla competizione una delle squadre in lotta per vincere la Coppa. Entrambe le squadre proveranno a vincere nei minuti: sarà di certo una bella partita". Così, in il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti. "A Cagliari si è vista più la fame di salvezza che la fame di scudetto. Ora vediamo se in queste gare ribattezzate 'da sogno' saremo in grado di giocarle al meglio. Non dobbiamo avere timore per i tanti impegni ravvicinati di questo periodo. In questo momento non possiamo fare grandi rotazioni: dobbiamo contare sulla nostra forza di volontà e sulla testa. Nel calcio di oggi bisogna essere attrezzati come società ed essere, come squadra, teste forti e pensanti", ha aggiunto Spalletti.

"La squadra si è ritagliata uno spazio importante in campionato, ha una mentalità corretta e la volontà di rendere felici i tifosi. Gioca le partite a viso aperto - ha continuato Spalletti -. "Giocare al Maradona un punto di forza? Sicuramente, saremo accompagnati anche da Diego, ci guarderà e tiferà per noi - ha spiegato il tecnico -. Non abbiamo un Maradona, ma abbiamo 11 calciatori che insieme possono diventare una squadra forte alla Maradona", ha aggiunto.