Ci sarà la possibilità di registrare le proprie opere fino al 10 maggio. Ecco il III Concurso de Cortometrajes 'Fare Cinema-El Inmigrante Italiano' l'appuntamento che ha aperto il 9 marzo il bando che dovrà valutare e riconoscere le migliori produzioni dedicate alla cultura italiana nella realtà venezuelana: dall'arte alla gastronomia per arrivare fino alla scienza. Si tratta di un concorso realizzato dal Ministero italiano delle Relazioni estere e della cooperazione internazionale nato per premiare l'industria cinematografica nel mondo. Organizzato dall'Ambasciata d'Italia a Caracas, dal Consolato Generale d'Italia di Maracaibo, dall'Istituto Italiano di Cultura sempre della capitale venezuelana, dal Comites, l'Italian Trade Agency (ITA), la Camara de Comercio Venezolano-Italiana (CAVENIT), la Società dante Alighieri di Maracay e Trasnocho Cultural. Per l'ambasciatore a Caracas Placido Vigo, si tratta di un "ottimo modo per avvicinarsi al complesso fenomeno sociale portato avanti dai connazionali che si sono insediati in Venezuela, molti dei quali erano anche artigiani, creatori con estrema sensibilità".