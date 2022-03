Secondo il consueto monitoraggio fornito dal Ministero della Salute riferito alle ultime 24 ore sono 76.250 i nuovi casi di Covid-19 registrati, oggi, in Italia. I dati sono stati calcolati a fronte dei 490.883 tamponi effettuati: il tasso di positività è attestato al 15,5%. I deceduti infetti sono risultati 165 (contro i 128 di giovedì). Risalgono leggermente le terapie intensive, dove sono ricoverati 474 pazienti (+1) ed i ricoveri nei reparti ordinari (8.403 contro i 8.397 di un giorno fa, vale a dire 6 in più). I guariti di oggi sono 46.408 Per quanto concerne la "colorazione" delle regioni: Calabria, Lazio e Marche passano in zona bianca. Intanto è scattato il conto alla rovescia per l'eliminazione di quasi tutte le restrizioni anti-Covid. Infine, secondo i risultati di un'indagine rapida condotta dall'Iss e dal Ministero della Salute (insieme ai laboratori regionali ed alla Fondazione Bruno Kessler), è emerso che in Italia, il 7 marzo, la variante Omicron era predominante, con una prevalenza stimata al 99,9%, con una variabilità regionale tra il 99,2% e il 100%. Il sottolignaggio BA.2, pari al 44,1%, è stato riscontrato nella quasi totalità delle Regioni.