Oggi alle 11 (ora uruguaiana) il Napoli ospita l'Udinese, mentre la squadra di Inzaghi è chiamata a rispondere presente al Meazza contro la Fiorentina. In serata sarà la volta del Milan capolista, in campo a Cagliari. Il lunch match di giornata sarà quello tra Venezia e Sampdoria, mentre sono due le sfide delle 11: Empoli-Verona e Juve-Salernitana. Alle 14 riflettori puntati sullo stadio Olimpico per il derby della Capitale tra Roma e Lazio. I giallorossi di José Mourinho in settimana hanno conquistato il pass per i quarti di finale di Conference League mentre i biancocelesti di Maurizio Sarri sono reduci dai successi contro Cagliari e Venezia. Chiude il 30° turno del campionato di Serie A il match del Dall'Ara tra Bologna e Atalanta.

NAPOLI-UDINESE oggi ore 11

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, L. Insigne. Allenatore: Spalletti. A disposizione: Marfella, Idasiak, Tuanzebe, Juan Jesus, Zanoli, Ghoulam, Demme, Fabian Ruiz, Elmas, Ounas, Lozano, Mertens.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Mari, Zeegelaar; N. Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Udogie; Deulofeu, Beto. Allenatore: Cioffi. A disposizione: Padelli, Gasparini, Nuytinck, Benkovic, N. Perez, Jajalo, Makengo, Soppy, Ballarini, Samardzic, Pussetto, Nestorovski.

INTER-FIORENTINA oggi, ore 14

Inter (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Vidal, Perisic; Dzeko, L. Martinez. Allenatore: S. Inzaghi. A disposizione: I. Radu, Cordaz, Ranocchia, Kolarov, Darmian, Dimarco, Vecino, Gagliardini, Gosens, Caicedo, Sanchez, Correa.

Fiorentina (4-3-3): P. Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Torreira, Duncan; Gonzalez, Piatek, Ikoné. Allenatore:Italiano.

CAGLIARI-MILAN stasera ore 16.45

Cagliari (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato, Altare; Bellanova, Deiola, Grassi, Baselli, Dalbert; Keita, Joao Pedro. Allenatore: Mazzarri. A disposizione: Aresti, Radunovic, Ceppitelli, Carboni, Zappa, Marin, Lykogiannis, Obert, Deiola, Gagliano, Pereiro, Pavoletti.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, T. Hernandez; Bennacer, Kessie; Messias, B. Diaz, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli. A disposizione:Tatarusanu, Mirante, Florenzi, Gabbia, A. Romagnoli, Ballo-Touré, Krunic, Tonali, Saelemaekers, Ibrahimovic, Rebic, D. Maldini.

VENEZIA-SAMPDORIA domenica ore 8.30

Venezia (4-3-3): Maenpaa; Ebuehi, Caldara, Modolo, Haps; Crnigoj, Ampadu, Busio; Aramu, Henry, Okereke. Allenatore: Zanetti. A disposizione:Bertinato, Mateju, Ceccaroni, Fiordilino, Ullmann, Svoboda, Peretz, Tessmann, Nani, Kiyine, Nsame.

Sampdoria (4-3-1-2): Falcone; Bereszynski, A. Ferrari, Yoshida, Augello; Candreva, Rincon, Thorsby; Sensi; Quagliarella, Caputo. Allenatore:Giampaolo. A disposizione: Audero, Ravaglia, Magnani, O. Colley, Murru, Askildsen, Vieira, Trimboli, Giovinco, Sabiri, Supriaha.

EMPOLI-VERONA domenica ore 11

Empoli (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, S. Romagnoli, Luperto, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Henderson, Bajrami; Pinamonti. Allenatore: Andreazzoli. A disposizione: Ujkani, Viti, Tonelli, Ismajli, Fiamozzi, Cacace, Benassi, Stulac, Di Francesco, Verre, Cutrone, La Mantia.

Verona (3-4-2-1): Montipò; Casale, Gunter, Sutalo; Cancellieri, Bessa, Hongla, Tameze; Barak, Caprari; Simeone. Allenatore: Tudor. A disposizione: A. Berardi, M. Chiesa, Coppola, Pierobon, Turra, Praszelik, F. Terracciano, Retsos, Frabotta.

JUVENTUS-SALERNITANA domenica ore 11

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Rugani, Lu. Pellegrini; Cuadrado, Arthur, Rabiot, Bernardeschi; Vlahovic, Morata. Allenatore: Allegri. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Chiellini, De Winter, Stramaccioni, De Sciglio, Miretti, Soulè, Kean, Dybala.

Salernitana (4-2-3-1): Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; L. Coulibaly, Ederson; Kastanos; Bonazzoli, Perotti; Djuric. Allenatore: Nicola. A disposizione: Belec, Ruggeri, Gyomber, Zortea, Gagliolo, Bohinen, Radovanovic, M. Coulibaly, Verdi, Ribery, Mikael, Mousset.

ROMA-LAZIO domenica ore 14

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Mkhitaryan, El Shaarawy; Lo. Pellegrini; Zaniolo, Abraham. Allenatore: Mourinho. A disposizione: Fuzato, Boer, Ibanez, Vina, Maitland-Niles, Veretout, Sergio Oliveira, Diawara, Bove, C. Perez, Zalewski, Felix, Shomurodov.

Lazio (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; S. Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; F. Anderson, Immoble, Pedro. Allenatore: Sarri. A disposizione: Reina, Adamonis, Patric, Kamenovic, Akpa Akpro, André Anderson, Basic, Romero, Raul Moro, Cabral, Lazzari.

BOLOGNA-ATALANTA domenica ore 16.45

Bologna (3-4-1-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Schouten, Svanberg, Hickey; Soriano; Orsolini, Arnautovic. Allenatore: Mihajlovic.A disposizione: Bagnolini, Bardi, Binks, Mbaye, Dijks, Kasius, Viola, Aebischer, Sansone, Vignato, Falcinelli, Barrow.

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Demiral, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Maehle; Pessina; Malinovskyi, Boga. Allenatore: Gasperini. A disposizione: Musso, Rossi, Scalvini, Gius. Pezzella, Pasalic, Koopmeiners, Mihaila, Cisse, Muriel