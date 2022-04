Eugenio Nocito è un simbolo dell’Associazione Calabrese. Non solo è stato Presidente in più di un’occasione, ma è sempre stato molto generoso con uno dei più grandi sodalizi della nostra comunità. Ha un’importante ditta che aggiusta automobili da molto tempo e ha sempre donato molto all’Associazione.

“Cosa vuoi che ti dica, caro Stefano! Assieme ad altri calabresi abbiamo rinnovato tutta la sede, personalmente ho contribuito con il rifacimento del pavimento, delle pareti e tante altre cose. Senza il supporto e i contributi dei calabresi che si son fatti una strada, purtroppo, la nostra associazione non potrebbe esistere. E ora, vedendo mia moglie, che é l’attuale Presidente e i miei figli che hanno saputo organizzare una festa del genere, non posso che sentirmi molto orgoglioso.

Nella prima giornata ci hanno visitati oltre 1000 persone, pensa 1000 persone in un isolato, ma quest’anno abbiamo raddoppiato e abbiamo visto che, per la prossima edizione, dovremo aumentare lo spazio. Uno spazio dedicato alle nostre associazioni, a GENTE D’ITALIA, che ci ha sempre appoggiato, in tutti i sensi, i nostri enti, insomma, giá dobbiamo prevedere che, per l’edizione 2023, saremo visitati da 3000 persone e in una “cuadra” non ci entriamo. Ovviamente siamo anche disposti a fare una festa della Calabria e della Comunità Italiana anche in un luogo più accogliente e dove si possano accogliere piú connazionali. Sono contentissimo, vediamo proprio che la nostra comunità non è in ceneri, ma ancora la sua forza. Dobbiamo approfittare di questa bellissima iniziativa dei miei figli e tutti i giovani, come Fabrizio e tanti altri, per avere in date precise le nostre grandi feste”.