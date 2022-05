Viaggiare ci permette di conoscere nuove tradizioni e arricchirci culturalmente. Ora che la stagione estiva si avvicina, possiamo finalmente scegliere cosa mettere in valigia e partire alla scoperta delle mete italiane, europee ed internazionali, che abbiamo sempre desiderato visitare. Quest’anno, chi è ancora indeciso su quale località raggiungere per trascorrere le proprie vacanze potrà contare sul concreto aiuto di Alexa. Mare, montagna o città, da oggi Alexa, insieme a Lonely Planet, ci suggerisce dove andare, che sia per un weekend, una settimana o più giorni, in base alle nostre preferenze.

Per farsi consigliare da Alexa e Lonely Planet, basterà dire “Alexa, dove potrei andare in vacanza?”, per poi lasciarsi guidare attraverso la scelta ideale, filtrando le opzioni in base alle proprie preferenze – mare, montagna o città – ma anche in base alla durata del soggiorno, al prezzo e all’occasione come, ad esempio, viaggio all’insegna dello sport, del relax o della vita notturna. Sapevate che la terrazza del Raya di Panarea offre il tramonto più bello dell’isola o che le terme di Bagni San Filippo sono un’oasi ideale per il relax in uno dei luoghi più iconici della Toscana? Questi sono solo alcuni degli utili spunti che gli utenti potranno ricevere.

“Alexa è entrata nelle case dei clienti in Italia poco più di 3 anni fa, diventando giorno dopo giorno un vero e proprio membro aggiuntivo della famiglia. Quest’anno, grazie alla collaborazione con Lonely Planet, Alexa diventa la perfetta consulente di viaggi per offrire suggerimenti su misura degli utenti”, afferma Giacomo Costantini, Business Development Manager di Amazon Alexa.

“Le mete migliori per i mesi estivi, destinazioni fuori dai radar ed esperienze insolite nei luoghi più conosciuti. È questo lo spirito del progetto che abbiamo sviluppato in esclusiva con Alexa. Il nostro impegno, da sempre, è stimolare la curiosità dei viaggiatori e spingerli a cercare ovunque esperienze originali e divertenti. Lo facciamo con le nostre guide, disponibili anche nei formati pdf, epub, mobi e su lonelyplanetitalia.it, dove raccontiamo i viaggi attraverso video, social storytelling, podcast. Aggiungere Alexa a questi strumenti è per noi un traguardo importante. Il nostro augurio è che i viaggiatori si divertano ascoltandoli come noi ci siamo divertiti a selezionarli”, ha commentato Angelo Pittro, direttore Lonely Planet Italia.

Gli utenti di Alexa in Italia, in maniera semplice e intuitiva, saranno guidati nella scelta della miglior destinazione per le proprie vacanze: tramite i dispositivi compatibili con integrazione Alexa, avranno a disposizione una vera e propria esperta di viaggi, sempre pronta a dare il giusto suggerimento in base all’occasione, le esigenze e il periodo desiderato per partire.

Salento, Chamonix o Boston: voi pensate alle valigie, a tutto il resto ci pensano Alexa e Lonely Planet!