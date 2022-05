È arrivata in Cile, a Concepcion, la mostra ‘Italia: l’arte della scienza’ un progetto che è stato coordinato dalla Fondazione IDIS-Città della Scienza in partnership con altri enti dal Museo Galileo di Firenze, Museo delle Scienze di Trento e il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. L’esposizione che fa tappa in Cile nell’ambito di un tour internazionale, vuole ripercorrere la scienza dal passato al presente attraverso ritratti di donne e uomini che hanno rappresentato la cultura italiana. Si tratta di eccellenze italiane mostrate con l’ausilio di video multimediali, ma anche testi che accolgono diversi settori, si passa infatti dalla cultura in generale all’aerospazio, coinvolgendo però allo stesso tempo anche altre branche, dall’alimentazione alla salute. Una maniera per ribadire l’impegno e i successi ottenuti dalla scienza italiana nel corso del tempo grazie alla collaborazione con il CNR, Consiglio nazionale delle Ricerche, con un viaggio attraverso i laboratori che sono sparsi sul territorio italiano, ma anche, con i contributi offerti da università, istituti e centri ricerca tricolori.