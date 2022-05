Il prof. Andrea Giuffrida è stato eletto all’unanimità dei presenti durante la consueta riunione annuale della Texas Scientific Italian Community (TSIC).

Il nuovo Consiglio di Amministrazione sarà composto dall’Ing. Alessandro Di Salvo, Vice Presidente di azienda multinazionale nel settore delle telecomunicazioni a Dallas, dal Dott. Andrea Duchini, medico gastroenterologo a Houston, già direttore esecutivo della conferenza dei ricercatori italiani nel mondo; dalla Dott.ssa Angela Lombardi, prof. associato di architettura e coordinatrice del programma magistrale di restauro all’Università del Texas di San Antonio.

Andrea Giuffrida lavora presso l’ University of Texas Health Science Center San Antonio (UTHSCSA)dove riveste gli incarichi di Vice President for Strategic Industry Ventures e professore ordinario di neurofarmacologia.Dal 2014 al 2021 ha ha rivestito l’incarico di Vice Presidente per la ricerca all’UTHSCSA . Giuffrida ha contribuito ad importanti scoperte scientifiche relative alla manipolazione farmacologica del sistema cannabinoide ed il suo ruolo nella patogenesi di disturbi neurodegenerativi e psicomotori, autore di oltre 85 pubblicazioni scientifiche. Dal 2014 e’ membro del “Group on Graduate Research, Education and Training” dell’ Association of American Medical Colleges (AAMC), vice chair del Texas Healthcare & Bioscience Institute, del consiglio d’amministrazione di BioMedSA, e del consiglio di fondazione del Texas Research & Technology.

La Texas Scientific Italian Community è un’organizzazione non a scopo di lucro registrata presso lo Stato del Texas e presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale che aggrega una vasta comunità scientifica italiana. Scopo istituzionale e tra gli obiettivi principali vi sono la promozione del Sistema Paese , attraverso la scienza, l’innovazione, la cultura, la ricerca, ed i ricercatori italiani, con la creazione di un polo per collegare il mondo accademico, universitario, e della ricerca, e con i propri soci sostenendo attivita’ collaborative per facilitare il trasferimento di tecnologie innovative al sistema produttivo ed industriale in Italia, Europa e negli Stati Uniti.

“E’ risaputo che in Texas vi sono numerose imprese nel settore innovativo e tecnologico, e la comunita’ italiana scientifica si distingue in vari settori e centri di eccellenza, e dopo aver gestito numerose iniziative-dichiara Andrea Giuffrida- ritiene che sia importante poter espandere l’infrattuttura scientifica dell’universita’, creare partnership tra il mondo accademico e l’industria e programmi per promuovere l’ imprenditorialismo universitario e la commercializzazione di biotecnologie, così come altre varie risorse da valorizzare, che stimolano l’economia a livello mondiale”.

“Sono entusiasta apprendere della continuita’ e della missione che segue la Comunita’ Scientifica Italiana del Texas (TSIC) aggiunge il Fondatore e Chairman della Conferenza dei Ricercatori Italiani nel Mondo, Vincenzo Arcobelli, Rappresentante del Consiglio Generale degli Italiani all’estero (CGIE), auguro al neo Presidente Giuffrida e all’intero consiglio di amministrazione,ed ai soci tutti, un proficuo lavoro, per poter potenziare le collaborazioni strategiche con le altre associazioni dei ricercatori, che sono attive, e per incrementare la sinergia con tutte le Istituzioni che favoriscono il sistema Italia nel Mondo”.