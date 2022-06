Sono 18.391 i nuovi contagi accertati di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, a fronte di 192.108 tamponi. Il tasso di positività si attesta al 9,6%, con 59 decessi, mentre continuano a calare i ricoveri nei reparti ordinari e in terapia intensiva.

Nei primi, infatti, si registrano 243 pazienti in meno (per un totale di 4.878 ricoverati), mentre in rianimazione ci sono in tutto 223 pazienti, con un calo di 25 unità rispetto al giorno precedente. Continuano a diminuire gli “attualmente positivi”: adesso sono 668.909, 10.485 in meno di martedì.