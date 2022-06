Accordo tra Piccola Industria di Confindustria Liguria, Istituto Italiano di Tecnologia IIT e Miami Scientific Italian Community. Si tratta di una partnership per l’esportazione delle tecnologie made in Italy e il supporto per l’investimento e lo sviluppo di nuove aziende. L’accordo ha il fine di agevolare le operazioni della piccola media impresa, startup e spin-off italiane ad elevato contenuto innovativo che vogliono espandersi sul territorio USA, ma non è stato dimenticato nemmeno il percorso inverso, infatti questa collaborazione vuole anche portare aziende americane in Liguria. “Con questo accordo – ha sottolineato Fabio De Furia, presidente di Miami Scientific Italian Community – la Liguria può diventare catalizzatore di investimenti e imprese”.