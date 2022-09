‘Friulout’: presentato al Consolato Generale d’Italia di Ho Chi Minh City il libro di Massimo De Liva che tratta il tema dell’emigrazione dal Friuli dal 1946 al 2021. L’evento è stato organizzato dal Fogolâr Furlan di Saigon.

Alla presentazione, con l’autore collegato in streaming dal Friuli, è intervenuto il console generale Enrico Padula insieme a Raffele Somma, presidente del Fogolâr. Nel volume (Andrea Moro Editore) numerose le interviste a friulani emigrati negli ultimi due decenni.

Oltre a capire le diverse ragioni che spingono i friulani a emigrare, il libro si occupa anche di come favorire il rientro dei talenti friulani, e non solo, in regione. “Cifre e dati non scontati nella prima presentazione all’estero dell’interessante studio di Massimo De Liva ‘Friulout’ su emigrazione e la nuova mobilità al Consolato Generale, ha twittato il Consolato.