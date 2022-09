Una serata all'insegna della scienza e del sapere quella che si è tenuta il 27 settembre, all'auditorium dell'Istituto Italiano di Cultura di Pechino, dedicata alla presentazione dell'edizione cinese del libro "In un volo di storni. Le meraviglie dei sistemi complessi" del professor Giorgio Parisi, premio Nobel per la fisica, nonché vice presidente dell'Accademia dei Lincei. Il volume, un'opera didattica e autobiografica per capire le scoperte di Parisi sull'interazione tra il disordine e le fluttuazioni nei sistemi fisici complessi, è stato tradotto in lingua cinese dal professor Federico Wen Zheng, Direttore del Dipartimento d'Italiano della Beijing Foreign Studies University.

L'evento, organizzato dall'Ambasciata d'Italia a Pechino e dall'Istituto Italiano di Cultura, con il sostegno dell'Associazione degli Accademici Italiani in Cina, ha visto la partecipazione dello stesso Parisi (da remoto) e del professor Wen, nonché di diversi esponenti del mondo accademico italiano e cinese e, in particolare, del professor Wu Yongshi, fisico della Fudan University e della Utah University con cui il premio Nobel italiano ha collaborato agli inizi degli anni '80 a un importante progetto di ricerca scientifica. Nei loro interventi, l'ambasciatore Luca Ferrari e il direttore dell'IIC Federico Roberto Antonelli hanno sottolineato l'importanza del lavoro di Parisi e il profondo valore che assume la traduzione in lingua cinese nell'ambito degli scambi culturali tra Italia e Cina.

"Siamo felici di aver con noi il professor Parisi – ha affermato l'ambasciatore Ferrari - eccellenza dei nostri giorni che conferma la grande tradizione della fisica italiana che, sin dai tempi di Enrico Fermi e dei "ragazzi di via Panisperna", è sempre stata all'avanguardia nel campo della ricerca. Un esempio di professionalità per i giovani ricercatori e studenti, sia italiani che cinesi".