Sono 42.225 i nuovi casi accertati Covid in Italia nelle ultime 24 ore, a fronte di 224.969 tamponi. Contagi in diminuzione rispetto a martedì, quando si erano registrati 58.885 nuovi casi, così come in diminuzione sone le vittime: 43 rispetto alle 60 del giorno prima.

In aumento, invece, i ricoveri tanto nelle terapie intensive quanto nei reparti ordinari. Per quanto riguarda le prime, l'aumento è di 16 pazienti per un totale di 171 ricoverati. Ben più consistente il balzo dei ricoveri ordinari, 259 in più, per un totale di 5.073 pazienti.

Il tasso di positività rimane stabile al 20%, mentre si alza in modo piuttosto consistente il totale degli "attualmente positivi": al momento in Italia ci sono 509.740 persone affette da Covid. Quanto al dato regionale, Lombardia, Venteto e Piemonte le più colpite.