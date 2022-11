🔊 Ascolta questo articolo

ROMA – La pandemia ha dato forte impulso all'implementazione di iniziative di telemedicina su tutto il territorio nazionale. Ma tali servizi non sono diffusamente riconosciuti: molti pensionati dichiarano, infatti, di non esserne a conoscenza. Eppure il 76,4% possiede uno smartphone e il 60% lo utilizza ogni giorno. È quanto si evince a una ricerca presentata oggi nel corso dell'Assemblea Nazionale di Cna Pensionati in programma a Roma. Il sondaggio è stato effettuato su un campione di 3.000 associati a CNA Pensionati da parte dell'Osservatorio Silver economy e Telemedicina di CNA Pensionati, realizzato in collaborazione con il Centro Studi delle Camere di commercio G. Tagliacarne con l'obiettivo di rilevare il tipo di utilizzo dei servizi sanitari e sociosanitari da parte degli over 65.

I DATI DELLA RICERCA

Secondo la ricerca, il ricorso alla telemedicina in pandemia ha riscosso la soddisfazione del 76% dei pensionati intervistati, ma solo Il 22,5% afferma di aver utilizzato tali servizi prevalentemente con il medico di medicina generale, presumibilmente con chiamate e messaggi whatsapp. Solo il 13% ha usufruito, invece, di monitoraggio ospedaliero. Il problema restano i servizi sul territorio: un quarto dei pensionati si dichiara non soddisfatto dell'assistenza del medico di medicina generale, con punte che sfiorano il 40% in Lombardia, Liguria, Puglia e Umbria.

I motivi principali dell'insoddisfazione rispetto al proprio medico di famiglia sono: il medico si limita a prescrivere esami e farmaci senza dedicare tempo alla visita e all'ascolto del paziente (24%); affollamento dell'ambulatorio (19%). Punte del 50% si rilevano in Calabria; indisponibilità del medico per le visite a domicilio (18,8%), con un picco del 76,2% in Puglia; troppo poco tempo della visita (17,6%). Maggiore incidenza in Veneto e Lazio, vicine al 30%; orari limitati dell'ambulatorio (17,3%), con una rilevanza significativa in Molise (una risposta su due) e circa il 30% nel Lazio e in Abruzzo; scarsa disponibilità del medico a chiamare il paziente (10,7%), con una rilevanza in Puglia (30%), seguita da Trentino-Alto Adige e Veneto (circa 20%).

PERCHÉ È IMPORTANTE LA TELEMEDICINA

"La telemedicina è essenziale per garantire una corretta integrazione fra i servizi ospedalieri e specialistici e quelli territoriali – commenta Giovanni GiungiPresidente Nazionale di Cna Pensionati – secondo il nostro sondaggio, ad esempio, i nostri anziani, spesso soggetti a pluripatologie, dimenticano nel 67,8% dei casi almeno una volta di assumere la terapia, quota che si attesta in alcune regioni tra il 70% e l'80. Ecco perché un monitoraggio assiduo può rivelarsi fondamentale per preservare la loro salute incidendo anche sulla spesa del Sistema Sanitario Nazionale. Per il futuro noi suggeriamo di implementare e presidiare i servizi di telemedicina offerti; favorire i servizi di prossimità; costruire alleanze e sinergie con gli operatori sanitari sul territorio".

"Il tema della salute va affrontato sia a livello territoriale di prossimità – sottolinea Gaetano Fausto Esposito, direttore generale del Centro Studi Tagliacarne – anche con un maggiore coinvolgimento delle parti sociali, sia con l'utilizzo più massivo delle tecnologie avanzate come la telemedicina superando il deficit digitale che interessa ancora molti anziani"