Torna il Mercatino di Natale dell'Associazione Italiana di Assistenza, uno dei principali appuntamenti annuali della comunità italiana e degli amici del Bel Paese residenti a Città del Messico. A rilanciare la notizia è Massimo Barzizza su "Punto d'incontro", spiegando che l'appuntamento benefico è in calendario il 26 e 27 novembre prossimi.

Organizzato in collaborazione con l'Associazione Piemontesi nel Mondo e l'Associazione Trentini nel Mondo, il mercatino sarà allestito dalle 11 del mattino alle 18:30 alla Casa de Cultura Jesús Reyes Heroles di Coyoacán (Av. Francisco Sosa 202): come sempre, sarà possibile acquistare oggetti di artigianato, borse in pelle, abbigliamento, gioielli in argento, tessuti orientali, oli essenziali, articoli natalizi, oggetti in ceramica, candele profumate, cioccolatini e dolci artigianali, oltre a un'ampia varietà di vini da tavola e spumanti italiani.

I fondi raccolti saranno destinati al finanziamento delle numerose attività assistenziali dell'AIA.