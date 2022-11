Nel 2023 ripartirà il Programma Interscambi giovanili della Provincia Autonoma di Trento. Lo segnala l'Associazione Trentini nel Mondo. Il progetto, attivo dal 1999, vuole favorire la conoscenza tra giovani nati e vissuti all'estero, da famiglia di origine trentina, e i loro coetanei che vivono in Trentino.

I giovani discendenti trentini residenti all'estero sono ospitati dai giovani trentini residenti in Trentino per due settimane (dal 15 al 30 luglio 2023) e l'anno successivo saranno loro a ospitare i partner trentini nei rispettivi paesi di residenza per due settimane (il periodo in questo caso viene concordato tra i partner).

I posti a disposizione sono venti: dieci per giovani discendenti trentini residenti all'estero e dieci per giovani residenti in Trentino. Le domande potranno essere presentate dal 1° gennaio al 28 febbraio 2023, seguendo le istruzioni pubblicate nel sito Mondotrentino.net della Provincia di autonoma di Trento, dove sono presenti anche informazioni dettagliate in italiano, inglese, spagnolo e portoghese.