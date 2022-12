Un vero e proprio terremoto politico si è registrato ieri in Regione Lombardia: tre consiglieri hanno lasciato il gruppo della Lega Salvini Premier al Pirellone. Si tratta di Roberto Mura, Federico Lena e Antonello Formenti. Visto “il malessere interno”, la "non predisposizione all'ascolto delle innumerevoli criticità territoriali" e "l'abbandono totale delle tematiche autonomiste nordiste" i tre hanno deciso di costituire un nuovo gruppo, su impulso di Umberto Bossi, il cui nome è ‘Comitato Nord’ e che richiama istanze e valori originari del Carroccio. Anche il simbolo scelto richiama la corrente bossiana, con la scritta Comitato Nord e i colori tipici della Lega, il verde, il giallo e il blu. Al momento il nuovo filone della Lega punterebbe comunque ad appoggiare Fontana: il loro voto non sarebbe in discussione. Secondo quanto riportano fonti vicine al Carroccio, non è detto che si tratti di una separazione definitiva dalla Lega: l'obiettivo dovrebbe essere quello di trattare con il segretario, Matteo Salvini, sulla composizione delle liste.