Il Consolato Generale d'Italia a Hong Kong rende noto agli studenti italiani interessati a programmi di istruzione superiore a Hong Kong che la Chinese University of Hong Kong (CUHK) ha aperto le domande per frequentare i corsi di laurea da parte di studenti internazionali con ingresso nel 2023. La scadenza della domanda di ammissione al round regolare è fissata per il 5 gennaio 2023. Inoltre, la stessa Università offre agli studenti internazionali varie opportunità per ottenere borse di studio. Da quelle per l'ammissione, riservate a studenti "eccezionali" sulla base del loro distinto rendimento accademico o non accademico. La borsa di studio comprende anche una indennità di soggiorno e garantisce un alloggio triennale nel campus, con opportunità di scambio e stage. Ci sono poi le borse di studio del governo HKSAR riservate a studenti non locali e di importo pari a HK $ 80,000. È stata ampliata nell'anno accademico 2019/20 e ora coinvolge anche l'Italia la borsa di studio Belt and Road, che copre le tasse universitarie dei vincitori. Sono 8 le borse di studio per l'eccellenza del vicerettore CUHK pari a HK $ 50.000, che saranno assegnate ai nuovi studenti illustri ammessi a qualsiasi programma universitario a tempo pieno.

Gli studenti più meritevoli possono inoltre ricevere una borsa di studio di scambio universitario, che va da HK $ 10.000 a HK $ 80.000, oltre alla borsa di studio di ammissione.

Borse di studio una tantum, che vanno da HK $ 50.000 a HK $ 145.000 ciascuna, possono infine essere assegnate a studenti non locali che eccellono in aree non accademiche come sport, musica, arte, scienza e tecnologia. La CUHK ha Otto facoltà - Arts, Business Administration, Education, Engineering, Law, Medicine, Science, and Social Science - con oltre 70 programmi. L'Università, che si è posizionata al 38° posto del QS World University Rankings 2023 e al 45° del Times Higher Education World University Rankings 2023, offre anche Dual Degree Programmes, in collaborazione con alcune delle più prestigiose università del mondo.