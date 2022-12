È morto Franco Frattini. Malato da tempo, l'ex ministro si è spento al Policlinico Gemelli di Roma, dove era ricoverato da qualche tempo. Era stato parlamentare di Forza Italia e Pdl, oltre che ministro degli Esteri in due governi Berlusconi.

Era stato anche commissario europeo per la giustizia, mentre dal 14 gennaio 2022 era presidente del Consiglio di Stato. Magistrato e politico, in gioventù aveva lavorato presso il Tar del Piemonte, diventando segretario della Federazione Giovanile Socialista Italiana (FGSI).

Nel 1995 il primo dicastero, quello per la funzione pubblica, su nomina di Lamberto Dini. Poi i due ministeri degli Esteri, la carriera in Europa e il ritorno in Italia, anche come presidente dell'Alta Corte di Giustizia del Coni.

Così, su Facebook, lo ha ricordato Silvio Berlusconi: "Franco Frattini è stato un vero servitore dello Stato: in Italia e all’estero dove si è fatto apprezzare da tutti per la competenza con la quale ha svolto il ruolo di Commissario europeo e poi di ministro degli Esteri. Di lui ricorderò sempre la grande capacità di affrontare col sorriso problemi complessi, di trovarsi a suo agio in ogni ruolo e la stima che ha seminato. Mancherà a me come a tutte le persone che hanno avuto la fortuna di poter collaborare con lui. Un abbraccio ai famigliari".