L'Associazione Internazionale "Pugliesi nel Mondo" ricerca corregionali disponibili a rappresentare l'associazione stessa nelle città ove non sia ancora presente con un referente locale. Gli interessati dovranno coordinare o creare una sezione locale e organizzare manifestazioni e iniziative varie a favore del "Made in Puglia". La richiesta è rivolta a pugliesi che vivono sia in Italia sia all'estero, Puglia esclusa. L'organizzazione, comunque, metterà a loro disposizione tutti i mezzi e i contatti utili. Per maggiori informazioni e adesioni, si può inviare una email con un proprio recapito telefonico e la città in cui si vive all'indirizzo segreteria@puglianelmondo.com.