ROMA - Si è tenuta alla Farnesina la 14° riunione della commissione congiunta Italia-Usa per la Cooperazione Scientifica e Tecnologica. L'evento, che si iscrive nell'ambito dall'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America firmato a Roma il 1° aprile 1988 e prorogato il 4 ottobre 1993, si è aperto ieri alla presenza di Maria Tripodi - Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale - e di Monica Medina - Sottosegretario aggiunto per gli oceani e gli affari scientifici e ambientali internazionali del Dipartimento di Stato statunitense (in videocollegamento).

Collegato da Washington anche Alessandro Gonzales, Vice capo missione dell'Ambasciata italiana negli Stati Uniti.

Le due delegazioni, guidate per l'Italia dalla Sottosegretario Maria Tripodi e per gli USA dall'incaricato d'affari dell'Ambasciata USA a Roma Shawn Crowley, hanno sottoscritto un Joint statement che riconosce nella scienza e nella cooperazione strumenti chiave per l'innovazione tecnologica e lo sviluppo economico e sociale, definendo le aree scientifiche ritenute di maggior interesse reciproco: scienze della vita, fisica e astrofisica, scienze della terra, transizione digitale, tecnologie quantistiche, materiali avanzati, produzione e transizione energetica.

In questi settori si rafforzeranno i rapporti bilaterali nella prospettiva dell'apertura e dell'inclusività; si finanzieranno infrastrutture per svolgere ricerche multidisciplinari, condividendo metodologie e dati. Per l'applicabilità dei risultati si coinvolgeranno consorzi industriali e investitori; adeguato supporto sarò dato alle politiche per la formazione dei giovani e al confronto accademico multilaterale sui temi di più grande attualità.

I due Paesi – che condividono i principi sulla libertà della scienza e sui valori democratici - mirano a consolidare l'amicizia e la storica solida cooperazione tra le rispettive comunità scientifiche, che ha visto nascere negli ultimi anni numerose iniziative bilaterali di grande successo, animate dai sei diversi working group di scienziati italiani e statunitensi, istituiti nell'ambito della Commissione congiunta, che opera costantemente per alimentare il dialogo binazionale.

Al termine della riunione, oggi 27 gennaio, sono stati annunciati i 18 progetti scientifici bilaterali che saranno finanziati dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per i prossimi due anni, scelti tra le 132 proposte progettuali ricevute a seguito dell'Avviso di raccolta Italia-Usa, pubblicato il 28 settembre 2022 con scadenza 2 novembre 2022. La prossima riunione della Commissione mista, si è infine deciso, si terrà a Washington, nel 2025.