Dal 6 al 10 marzo si terrà a Trento la Conferenza dei Consultori. L'appuntamento rappresenta un importante momento di confronto sui temi dell'emigrazione trentina all'estero con queste figure istituzionali.

Per parlare di questo evento è in programma, lunedì 6 marzo, alle ore 12.30, un incontro con i componenti della Conferenza dei Consultori, riservato alla stampa, presso la sala Belli del Palazzo della Provincia autonoma di Trento. Sarà presente anche l'assessore all'emigrazione Mattia Gottardi, che coordinerà la Conferenza.

Della Conferenza fanno parte anche due consiglieri provinciali, Denis Paoli e Alex Marini, e i legali rappresentanti delle due associazioni che si occupano di emigrati trentini all'estero: Armando Maistri, presidente dell'Associazione Trentini nel Mondo, e Mauro Verones, presidente dell'Unione della Famiglie trentine all'estero.

Il programma dei lavori della Conferenza prevede lunedì 6 una cerimonia di presentazione dei Consultori ai rappresentanti delle istituzioni accademiche, economiche, sociali e culturali del Trentino per favorire lo sviluppo di relazioni con l'estero di tutto il sistema trentino. Nei giorni successivi si terranno visite sul territorio e workshop tematici su turismo, enti locali, sviluppo economico ed innovazione sociale.

I Consultori, che attualmente sono 15, nel mondo hanno la funzione di referenti della Provincia autonoma di Trento per i progetti e le iniziative in materia di emigrazione; tra i loro compiti hanno quello di mantenere i rapporti con gli emigrati trentini e con le associazioni, con gli organismi rappresentativi dell'emigrazione italiana, con le autorità locali, con le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari italiani e con gli istituti italiani di cultura.

Durante l'incontro con la stampa saranno illustrati anche i contenuti della nuova piattaforma online "MondoTrentino Village", dedicata ai trentini all'estero e pensata per favorire la diffusione di informazioni, la conoscenza di opportunità e iniziative e lo sviluppo di relazioni.

I colleghi degli organi di informazione sono invitati a partecipare all'incontro con la stampa alle ore 12.30 di lunedì 6 marzo, presso la sala Belli del Palazzo della Provincia autonoma di Trento.