La Lazio incassa una pesante sconfitta nell'andata degli ottavi di finale di Conference League e sarà costretta al ribaltone in Olanda: all'Olimpico vince l'AZ Alkmaar con il risultato di 2-1.

I biancocelesti, passati in vantaggio con Pedro al 18', hanno subito la rimonta tra primo e secondo tempo grazie a Paulidis e Kerkez. Vantaggio di una rete, dunque, per gli olandesi in vista della gara di ritorno, in programma tra nove giorni.