Franco Esposito

Stelle in libreria sotto pseudonimo. Hanno sbancato, stanno sbancando le classifiche dei libri più venduti. E quindi più letti. Un successo impensabile, imprevisto. Autrici e autori, spesso esordienti, in molti casi moderne Liala la leggendaria, già ai vertici di libri più venduti. Autori blasonati da milioni di copie letteralmente scalzati, ribaltati. Come ai tempi appunto di Liala.

Chi era costei? La contessa Liliana Neghetti Odescalchi Cambiasi, soprannominata Liala da Gabriele D'Annunzio, tanto nomini. La regina rosa di milioni di copie vendute all'epoca in cui chi scrive era appena un giovincello. Liala ai vertici delle vendite a novantuno anni, dopo aver pubblicato ottantatre romanzi. La vita così va, così si dipana, in libreria.

Le autrici di oggi potrebbero essere tranquillamente le nipotine di Liala. Giovani scrittrici scoperte dalle case editrici su piattaforme tipo Wattpad e rilanciate da Tik Tok. Espressioni di community robustissime di lettrici "pazze per il genere". Spesso addirittura esordienti all'opera prima. La citazione a mo' d'esempio. La più celebre delle scrittrici impreviste Eric Doom. Emiliana, si chiama Matilde, all'esordio su Wattpad con lo pseudonimo Dreams Eater con l'opera "Il fabbricante di lacrime". Il libro più venduto nel 2022. In classifica da novanta settimane.

Felicia Kingsley è la decana di questa incredibile e un po' folle nuova età della letteratura. Trentasei anni, è autrice da un milione di copie. Sissignori, avete letto bene, un milione. La Sophie Kinsella d'Italia, architetto, vive a Carpi, in Emilia. "Ti aspetto a Central Park" il suo ultimo libro, per i tipi di Newton Compton.

Dalle sue parti, la conoscono come Serena Artioli, professionista madre di un bambino che va al nido. A dodici anni leggeva Jane Austen e Louisa May Alcott e scriveva su un quadernetto le storie che inventava. Ha fatto letteralmente boom. Il nickname Felicia scelto perché simile al suo vero nome. Quando nel 2016 ha deciso di autopubblicarsi su Amazon. Notata poi da Newton Compton, ha pubblicato altri nove libri. Il prossimo è in uscita il 28 marzo. Titolo "innamorati pazzi".

La storia di Carrie Leighton è avvolta nel mistero. Si sa che vive a Trieste, ha ventinove anni, e punto. Prima in classifica con "Better Dannazione", ha esordito su Wattpad, è molto amata su Tik Tok. "Better" è la parola ricorrente nella sua produzione di scrittrice. Ma perché Carrie Leighton? Discende dal suo diminutivo, Carl. "é un omaggio a Carrie di Sex and the city". É una persona estremamente riservata, non vuole nascondersi, solo continuare a essere la stessa di prima che cominciasse a scrivere libri.

Carrie Leighton è in vetta ai dieci libri più venduti. Superato in tromba Niccolò Ammanniti. Nelle parti alte della classifica c'è anche Francesco Sole, pseudonimo di Gabriele Dotti. Modenese, trentadue anni, un tempo protagonista su YouTuber, poi scrittore di romanzi di successo. "La storia d'amore che it cambierà la vita" la pubblicazione più recente. Perchè Sole? La mamma lo chiamava così da bambino. "Francesco l'ho scelto pensando a San Francesco". In realtà tutti sanno chi è veramente. Più di un milione di follower su Instagram. Proprio così, un milione.

Alla propria identità tiene moltissimo la gelosa A.J. Foster. Ventidue anni, vive nella Marche, a Senigallia. Lavora come impiegata in un'azienda. L'autrice di "Dangerously Mine" e "Strangely Mine", pubblicati da Magazzini Salani. In realtà si chiama Aurora Jasmine, le iniziali vengono da lì, e ha cominciato a scrivere a diciassette anni. "Ho usato uno pseudonimo perché nel libro c'erano anche scene di sesso, mi vergognavo, temevo lo leggesse la mamma".

Si è autopubblicata su Amazon, nel 2008, investendo mille euro e venduto cinquemila copie. Terza nella lista dei best seller, catturando l'attenzione e l'interesse dell'editore Salani. Al resto, alla completa notorietà e valorizzazione, ha provveduto Tik Tok. E pensare che all'inizio non voleva neppure che si conoscesse il suo volto. Quando si è manifestata, ha conquistato 400mila visualizzazioni.

Eric Doom, Felicia Kingsley, A.J. Foster, Carrie Leighton, Francesco Sole: i magnifici cinque eredi della famosa Lilia. Tutto cominciò con lei. Nuove primule, le sue nipotine, complice il web, hanno riportato in auge un certo tipo di romanzo soft. Forse se ne avvertiva il bisogno in una letteratura spesso abbracciata con la violenza.