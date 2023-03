"Tre anni di pandemia: bilancio e prospettive tra dati, scienza e decisioni" sarà il tema del prossimo "aperitivo scientifico" organizzato a Boston dal Consolato generale. Appuntamento il prossimo 22 marzo dalle 17.30 in Consolato con Alessandro Vespignani.

"Dopo tre anni di pandemia, è importante riflettere sulle strategie messe in campo per gestire la crisi sanitaria, sulla loro efficacia e sui margini di miglioramento per il futuro", si legge nella presentazione dell'incontro, proposto quale "occasione di confronto e di approfondimento per tutti coloro che sono interessati a comprendere il ruolo della scienza e delle decisioni nella tutela della salute pubblica, in un momento storico di grande sfida per la società globale".

Alessandro Vespignani vive a Boston, dove è professore alla Northeastern University di cui dirige il Network Science Institute. Dal 2020 ha collaborato con l'Oms, il Cdc, la Casa Bianca e altre istituzioni nazionali e internazionali nella risposta al coronavirus. Il suo ultimo libro "I piani del nemico" (Rizzoli 2020) racconta il rapporto tra scienza e decisioni durante la crisi pandemica.

Per partecipare all'incontro occorre scrivere a segreteria.boston@esteri.it entro il 13 marzo.