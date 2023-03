VENEZIA - L'Associazione Veneti nel Mondo aps compie 25 anni di attività. E per festeggiare propone cinque nuovi appuntamenti digitali dedicati alla rassegna culturale "Storia veneta in Villa", che prenderanno il via oggi, 9 marzo, fino al 6 aprile. L'edizione digitale si presenta quest'anno come un vero corso di approfondimento sulle tematiche della storia, dell'economia e dell'architettura della Serenissima Repubblica di Venezia.

Programma

Gli incontri verranno trasmessi in premiere video sul canale YouTube e sulla pagina Facebook dell'Associazione Veneti nel Mondo aps con il seguente calendario:

9 marzo ore 21.00: Economia e agricoltura nelle ville venete. A nord e a sud della linea delle risorgive. Le differenze nello sviluppo economico del Veneto nel Rinascimento con Edoardo Demo, Professore Università degli Studi di Verona. Premiere video.

16 marzo ore 21.00: Perché la Casa Bianca assomiglia a una villa palladiana? La fortuna di Palladio nel mondocon Guido Beltramini, Direttore del Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio (CISA). Interviene Isabella Collalto, Presidente Associazione Ville Venete. Premiere video.

23 marzo ore 21.00: Vita nobiliare in villa tra Cinque e Seicento con Andrea Savio, Dottore di ricerca in Scienze Storiche presso l'Università degli Studi di Padova. Premiere video.

30 marzo ore 21.00: Viaggiare, nel passato. Le "vie" dei Veneziani con Maurizio Rippa Bonati, Professore Università degli Studi di Padova. Intervengono Giacomo di Thiene, Presidente Associazione Nazionale Dimore Storiche Italiane, e Marcello Maria Fracanzani, Presidente Associazione Nobiliare Regionale Veneta. Premiere video.

6 aprile ore 21.00: Fortuna, declino e ritorno della coltura promiscua nel Veneto con Viviana Ferrario, Professoressa Istituto Universitario di Architettura di Venezia e Le ville venete, testimoni culturali e di colloquio con il paesaggio venetocon Amerigo Restucci, Presidente Istituto Regionale Ville Venete. Premiere video.

Ogni incontro è introdotto da Aldo Rozzi Marin, Presidente Associazione Veneti nel Mondo aps. Il progetto si propone di realizzare un percorso tematico invitando il pubblico a percorrere un viaggio nella storia della Repubblica di Venezia in una prospettiva interdisciplinare che coinvolge studiosi di diversi ambiti con l'obiettivo di far conoscere il patrimonio culturale e il territorio della Regione del Veneto.

Al termine di ogni incontro (9, 16, 23, 30 marzo 2023 e 6 aprile 2023) viene inoltre proposto un video promozionale esperienziale in alta definizione 4K dedicato alla dimora storica che nel corso del 2022 ha ospitato l'evento in presenza.

L'iniziativa è stata ideata e realizzata da Associazione Veneti nel Mondo aps per valorizzare e promuovere la cultura, l'identità e la storia veneta tra i veneti nel mondo, in Veneto e tra le comunità nel mondo con il sostegno, per l'edizione 2022, della Regione del Veneto e il patrocinio di Ministero della Cultura, Istituto Regionale Ville Venete, Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio (CISA), Associazione Nobiliare Regionale Veneta (ANRV), Associazione per le Ville Venete, Associazione Dimore Storiche Italiane. L'iniziativa ha inoltre ricevuto il riconoscimento del marchio turistico regionale Veneto. The Land of Venice per promuovere oltre alla cultura, alla storia e alla tradizione, anche un'immagine coordinata del prodotto culturale, turistico e di qualità veneto.