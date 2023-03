In una delle non poche occasioni non sfruttate per tacere il ministro Piantedosi aveva, settimane (!) fa annunciato tutto risolto o quasi quanto all'enormità indicibile di cittadini italiani che devono attendere quattro, sei, forse anche otto mesi per rinnovare o aere un passaporto. Santanché ministra del Turismo aveva affiancato Piantedosi nella campagna rassicurazione-ottimismo. Infatti settimane dopo il tutto risolto le Agenzie di viaggi conteggiano almeno centomila viaggi di gruppo organizzati forzatamente cancellati per impossibilità di passaporto.

Neanche i libretti... Dice: le Agenzie di viaggi tirano l'acqua al loro mulino e dipingono il diavolo molto peggio di quel che è. Dice? Da Udine a Napoli, passando per la Toscana o la Puglia e attraversando e testando il dovunque della penisola l'idea civile di vedersi rinnovato il passaporto in due-tre settimane è lunare allucinazione. Due, tre settimane? Facciamo due, tre mesi. E due, tre mesi è la performance migliore che si può sperare. Si segnale registrata (o accampata?) carenza degli stessi libretti per passaporti. Vien da dire: neanche le basi...del mestiere. Si accampano scuse che, se fondate, sono pezze peggiori del buco.

L'arretrato dagli anni del Covid, anni in cui non si viaggiava e la gente non rinnovava i passaporti. La gente ha ripreso a viaggiare nel 2022, si informa il Ministero degli Interni che siamo nel marzo 2023. La Gran Bretagna, la perfida albione che ora vuole il passaporto per farti entrare, la carestia dei chip... Pezze, e neanche tanto a colore. Pezze a mascherare una mastodontica e in fondo offensiva incapacità organizzativa e funzionale. Non c'è scusa e motivo che tenga e che giustifichi e consenta la privazione, la negazione di un diritto e di una utilità, il passaporto appunto.

La possibilità di muoversi oltre i confini nazionali non è accessorio, optional o orpello della libertà economica e civile. Uno Stato, una Pubblica Amministrazione e un governo che ti negano per mesi il rinnovo del passaporto non hanno ragioni che tengano o scusanti che spieghino. Non è che i cittadini chiedono, imploranti e petulanti, i passaporti. E' che Stato, Ministero degli Interni, governo i passaporti li ha sequestrati in massa agli italiani nella sua conclamata e urticante inadeguatezza a rilasciare e rinnovare passaporti. Piantedosi Santanché, dateci i passaporti!