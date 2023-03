Ci sono le bandiere che celebrano il terzo scudetto (ancora da conquistare matematicamente) del Napoli ma anche gli altri vessilli che inneggiano alla squadra azzurra. Abusivi. I Carabinieri della compagnia di Casoria hanno così sanzionato un uomo del posto che aveva messo in vendita abusivamente nella rotonda di via Giovanni Pascoli – suolo pubblico – bandiere, sciarpe e doversi gadget sportivi. La merce è stata sequestrata. Contrasto all'illegalità diffusa che è continuata poco più tardi quando i carabinieri hanno sorpreso a via Principe di Piemonte un 48enne mentre accendeva la miccia di 2 batterie di fuochi d'artificio. L'uomo è stato denunciato. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.

Napoli, terzo scudetto e niente scaramanzia

"Napoli campione d'Italia 2022-2023". Già sono andate in stampa le magliette. E' la scommessa di un piccolo imprenditore tessile che nel suo laboratorio a Napoli sta stampando con largo anticipo su t-shirt celebrative dove c'è anche il terzo scudetto. "Credo – dice con un po' di orgoglio all'ANSA – di essere tra i primi a partire con le magliette ma so che sono a decine ora i piccoli laboratori che si stanno attrezzando per le giornate di festa". In città il business, anche parallelo, sta sempre di più prevalendo sulla scaramanzia e negozi e bancarelle espongono già da tempo bandiere e gadget con i fuoriclasse azzurri con il terzo scudetto.