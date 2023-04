È stata lanciata il 5 aprile la procedura di gara internazionale per la progettazione e la costruzione del Padiglione italiano che sorgerà nel sito di Expo 2025 Osaka, che si aprirà in Giappone il 13 aprile per concludersi il 13 ottobre 2025. "Progettare la Società del Futuro per le nostre Vite" è il tema della prossima Expo nel 2025 ad Osaka che pone l'essere umano al centro dello sviluppo e dell'innovazione con l'obiettivo di creare un grande evento centrato sull'umanesimo delle scienze della vita, delle politiche economiche e sociali, delle tecnologie e della digitalizzazione dei sistemi di apprendimento, informazione e comunicazione. Il tema del Padiglione Italia sarà "L'arte rigenera la vita". Il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani ha indicato che "vogliamo portare a Osaka il saper fare italiano e l'arte italiana, interpretata nelle sue molteplici declinazioni nel senso più ampio possibile, come azione umana creativa, frutto di ispirazione, portatrice non solo di innovazione ma anche di valori fondamentali per il futuro delle relazioni umane e sociali. L'unicità di questa proposta risiede nella vocazione millenaria dell'Italia a realizzare attraverso l'arte – intesa anche come scienza, tecnica e filosofia fino ad arrivare alle nuove frontiere del design e del digitale – l'emancipazione dell'uomo e la sua capacità di rigenerarsi per affrontare le sfide future che interessano la nostra società. Italia e Giappone continuano a condividere momenti storici cruciali e sfide importanti, come il rapido invecchiamento della popolazione, gli effetti della pandemia e della digitalizzazione sui rapporti sociali nelle giovani generazioni, la scarsità di risorse. Allo stesso tempo, i nostri popoli sono noti nel mondo per le soluzioni innovative con cui hanno affrontato momenti storici difficili, per il loro rispetto delle arti, per le loro eccellenze in campo tecnologico, per l'amore e l'attenzione che dedicano alla cultura e all'identità, che si declinano anche attraverso le tradizioni culinarie". Si tratta di temi che il Ministro Tajani affronterà nel corso della sua missione in Giappone dal 13 al 18 aprile prossimi. Il concept del Padiglione Italia "L'arte rigenera la vita" dovrà quindi mirare a mostrare come l'azione e la creazione umana possono avere un impatto positivo sulla vita delle persone e del pianeta. Il Padiglione, con le sue installazioni interattive, dovrà essere quindi pensato come un'esperienza multisensoriale che combina arte, natura e tecnologia. Racconterà l'Italia presentandone un'immagine rinnovata e nel contempo fedele alla sua profonda identità. L'immagine di una nazione che valorizza la propria eredità culturale e insieme si posiziona all'avanguardia dell'innovazione scientifica e tecnologica. Le specifiche tecniche per la progettazione e la costruzione dovranno recepire le prescrizioni previste dall'Organizzatore e dal BIE, oltre che la normativa e i regolamenti locali applicabili, alla luce delle Linee di indirizzo alla progettazione predisposte dal Commissariato. Determinante sarà la capacità di declinare l'italianità, coniugando competenze, talenti e culture, trattandosi di una grande chance competitiva per il Paese in un'area geografica cruciale quale è l'Asia. La procedura di gara – con una base d'asta di 16.250.000 euro e un valore massimo di 24.000.000 euro – è stata indetta da Invitalia quale Centrale di Committenza per conto del Commissario Generale di Sezione per la partecipazione italiana ad Expo 2025 Osaka. Il termine per la presentazione delle offerte scade il prossimo 4 maggio. Il termine entro il quale gli operatori economici interessati potranno chiedere chiarimenti è fissato a lunedì 24 aprile 2023. La conclusione della procedura è prevista per il prossimo mese di luglio, con l'assegnazione dell'appalto che comprenderà l'ideazione e lo sviluppo del concept e del percorso espositivo, la realizzazione del "general design" (progettazione di primo livello) e del "final design" (progettazione di secondo ed ultimo livello), nonché la costruzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, e l'opzione dello smantellamento. Per tutte le altre informazioni è possibile consultare il Bando sul sito del Commissariato generale www.italyexpo2025osaka.it.