Ieri domenica 16 aprile si è svolta la “Festa che ci unisce. Calabria celebra Italia” alla sua terza edizione. La festa ha avuto ancora una volta uno straordinario successo raccogliendo tantissima gente in strada di fronte alla nostra sede a Montevideo insieme alle altre associazioni della collettività.

Non aver potuto contare con la presenza di Gente d’Italia ha rappresentato per tutti noi un grave danno. Ricordo che fin dalla prima edizione, nel 2020, e poi anche nel 2022, il supporto economico del giornale è stato di vitale importanza nella difficile ricerca degli sponsor. Ma oltre al sostegno economico Gente d’Italia ha avuto anche un ruolo fondamentale nella promozione previa e poi nella copertura mediatica dell’evento. Questa volta tutto ciò non è stato possibile per via della situazione che si è venuta a creare le cui conseguenze adesso siamo costretti a pagarle noi. Ci dispiace di essere rimasti nel mezzo di un qualcosa più grande di noi. Non avere avuto Gente d’Italia è stato un vero peccato, ci sentiamo davvero tutti molto tristi.

Nicolas Nocito, Associazione Calabrese dell’Uruguay