ROMA - "Ho depositato un'interrogazione al Ministero degli Esteri per avere chiarimenti sulla posizione del governo in merito alla scandalosa vicenda del mai realizzato ospedale italiano del Venezuela”. È quanto dichiara in una nota Federica Onori, deputata 5 Stelle eletta in Eueropa e capogruppo del Movimento in Commissione Esteri, prima firmataria dell'interrogazione.

“Il progetto, formalmente avviato nel 2020, avrebbe dovuto offrire assistenza gratuita agli indigenti e servizi medici in convenzione alla comunità italiana in Venezuela, una delle più numerose al mondo”, ricorda la parlamentare. “Dopo il fallimento dell'operazione, imputabile all'impropria gestione della relativa fondazione da parte del discusso esponente politico della locale comunità italiana, chiediamo al Governo come intenda porre rimedio a questa incresciosa situazione al fine di garantire agli italiani in Venezuela le tutele sanitarie che l'ospedale avrebbe dovuto fornire loro”.

“Per noi – conclude Onori - la lotta a difesa della legalità non si ferma ai confini nazionali e in questo caso, purtroppo, c’è anche stata una ignobile speculazione sul patrimonio di affidabilità che solitamente si associa al buon nome del nostro Paese".