Con più dell'80% delle schede scrutinate, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan è al 50,68% dei consensi mentre il principale candidato di opposizione, Kemal Kilicdaroglu, e al 43,52%.

Lo dicono i dati sulle elezioni in Turchia forniti dalla tv di Stato turca Trt.

Si riduce sempre di più la differenza dei voti tra il presidente in carica e lo sfidante Kilicdaroglu ma se la situazione rimanesse invariata su questa percentuale a scrutinio completato, Erdogan sarebbe comunque in grado di vincere le elezioni al primo turno.

"Siamo in testa": lo annuncia il leader dell'opposizione turca Kemal Kiliçdaroglu su Twitter mentre è ancora in corso lo spoglio per le presidenziali. In una conferenza stampa ad Ankara - riferisce il Guardian - i candidati alla vicepresidenza dell'opposizione Mansur Yavaş ed Ekrem İmamoğlu hanno attaccato l'agenzia di stampa statale Anadolu, affermando che sta riportando lo spoglio dei voti in modo distorto, diffondendo per primi i voti per l'Akp di Erdogan. Il più grande partito di opposizione, il Partito popolare repubblicano (Chp), sta eseguendo un conteggio parallelo posizionando i propri osservatori in ogni urna e fotografando ogni scheda mentre viene conteggiata. "Secondo i nostri risultati, con il 23,87% dei voti scrutinati, Kemal Kiliçdaroğlu è in vantaggio", ha affermato Yavaş, che è anche sindaco di Ankara, aggiungendo: "Questi dati provengono da tutta la Turchia e posso dire che siamo in vantaggio a Istanbul e Ankara".

"Vorrei lanciare un appello ai nostri eroi della democrazia: non lasciate per nessun motivo i seggi elettorali fino alla consegna dell'ultima scheda firmata. La piena e corretta manifestazione della volontà della nazione dipende dalla vostra determinazione. Vedrete, ne varrà la pena". Lo chiede su Twitter il leader dell'opposizione turca.

Dati di affluenza: L'88,44% degli aventi diritto ha votato alle elezioni per il rinnovo della presidenza della Repubblica in Turchia mentre per le elezioni parlamentari l'affluenza è arrivata all'85,14%. Lo rende noto la tv di Stato turca Trt.

L'alleanza di cui fa parte il partito Akp del presidente turco è in vantaggio anche nelle elezioni parlamentari con il 67,89% dei consensi (435 deputati), mentre la coalizione di opposizione ottiene finora il 21,78% (146 deputati) con il 3,25% delle schede scrutinate.

"Mi auguro che dopo la conta dei voti ci siano benefici per la democrazia turca", ha affermato Erdogan dopo avere votato nel distretto di Uskudar, sulla sponda anatolica di Istanbul. "Dalla mattina, il processo elettorale è andato avanti senza incidenti o problemi", ha aggiunto il leader turco.

"Abbiamo tutti perso la democrazia", ha detto al momento del voto Kemal Kilicdaroglu, il principale rivale del presidente turco secondo il quale "A tutti noi è mancata la democrazia. Ci è mancato stare insieme, ci è mancato abbracciarci. Vedrete, la primavera tornerà in questo Paese se Dio vorrà e durerà per sempre".

Compreso il numero dei residenti all'estero, gli aventi diritto erano in tutto oltre 64.1 milioni di persone. I giovani maggiorenni che avevano diritto di voto per la prima volta nella loro vita sono 4.904.672.

I membri dell'assemblea parlamentare, composta da 600 deputati, sono scelti attraverso un sistema proporzionale in cui gli aventi diritto votano per un partito, non per un candidato, e per entrare in parlamento una formazione politica deve superare la soglia del 7% delle preferenze o fare parte di un'alleanza che la supera. A queste elezioni sarà possibile scegliere tra 36 partiti diversi. Per diventare presidente, un candidato deve invece superare la soglia del 50% dei consensi altrimenti ci sarà un secondo turno, eventualmente in programma il 28 maggio.