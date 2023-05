ROMA - 31 tappe in 28 paesi: partirà il 1° luglio da Genova il secondo giro del mondo dell’Amerigo Vespucci, la nave scuola della Marina Militare che per la prima volta nella sua storia passerà attraverso lo Stretto di Magellano.

Previsto nel 2020, poi rinviato a causa della pandemia, il prossimo giro del mondo sarà il secondo nella storia della “nave più bella del mondo”, dopo quello che la vide impegnata nel 2002/2003.

Si parte da Genova, dunque, il 1° luglio. La prima tappa sarà il vicino Principato di Monaco (2luglio), quindi Marsiglia (4-7 luglio), Las Palmas (19-22 luglio), Dakar (29 luglio – 1 agosto) e Praia (4-6 agosto).

Dal 6 al 28 agosto la nave sarà impegnata nella traversata dell’Oceano Atlantico: l’attracco al di là dell’Oceano sarà a Santo Domingo (28 agosto – 2 settembre).

Le prime tappe in Sud America saranno Cartagena (7-10 settembre), Fortaleza (2-6 ottobre), Rio de Janeiro (18-22 ottobre) e Montevideo (31 ottobre – 3 novembre).

Dal 4 novembre la nave farà sosta tecnica a Buenos Aires dove rimarrà fino all’aprile del 2024: a metà mese ripartirà alla volta di Ushuaia per poi lasciare l’Argentina alla volta del Cile: tappe a Punta Arenas (13-16 aprile) e Valparaiso (28 aprile – 2 maggio).

Seguiranno le tappe a Callao (12-15 maggio), Guayaquil (21-24 maggio), Balboa (31 maggio – 2 giugno), Acapulco (16-19 giugno), Los Angeles (1-6 luglio) e Honolulu (24-26 luglio).

In questo secondo viaggio intorno al mondo, l’Amerigo Vespucci raggiungerà l’Asia e l’Australia per la prima volta doppiando Capo Horn: l’arrivo a Tokyo è previsto il 25 agosto. A settembre la nave toccherà i porti di Manila (14-18 settembre), Darwin (4-7 ottobre), Jakarta (20-24 ottobre), Singapore (30 ottobre – 3 novembre), Mumbai (24-28 novembre) e Karachi (3-6 dicembre).

L’ultimo mese del 2024 vedrà la nave in Medio Oriente per poi tornare “a casa”, nel 2025, attraverso il canale di Suez. Le tappe sono Doha (13-16 dicembre), Abu Dhabi (18-21 dicembre) Muscat (24-27 dicembre), Safaga (15-18 gennaio) e Larnaca (29-31 gennaio).

Nave Vespucci è attesa a La Spezia l’11 febbraio 2025.