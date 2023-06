Il Verona si conferma in serie A. Retrocede in B lo Spezia. Questo il verdetto dello spareggio salvezza (3-1 il risultato finale) giocato al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Ha sfruttato meglio le occasioni da rete il Verona, lanciato nel primo tempo dalla doppietta di Ngonge. Successivamente nella ripresa Montipò ha parato un rigore allo spezzino Nzola quando la partita si sarebbe potuto riaprire, con il Verona con un uomo in meno per l'espulsione di Faraoni. Il Cagliari è invece la terza squadra promossa in serie A. Nella finale di ritorno dei playoff giocata al San Nicola, la formazione sarda ha battuto il Bari 1-0 con una rete nel recupero di Pavoletti che vale la promozione nella massima serie dopo che la gara di andata giocata in Sardegna si era conclusa 1-1.