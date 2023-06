Sembra che finalmente si smuovano le acque attorno ad una doppia necessità da anni sollecitata dal Coordinamento delle Associazioni Regionali Siciliane dell’Emigrazione (CARSE): procedere ad una rivisitazione profonda della legge 55/80 e ridare ruolo e presenza ad una politica regionale in favore dei siciliani all’estero, da troppo tempo fuori dall’ottica della Regione.

Secondo informazioni dell’Assessorato alla Famiglia alle Politiche Sociali ed al Lavoro, ma anche secondo quando appreso da altre fonti, vi sono in commissione diversi disegni di legge che affrontano il problema. Così hanno sostenuto sia il Presidente della V commissione On. Maurizio Ferrara nella sua introduzione, che l’On. Nuccia Albano Assessore della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro che è intervenuta subito dopo. Nel suo intervento l’On. Albano ha espresso apprezzamento per il disegno di legge n. 154 (Cracolici ed altri) che riforma organicamente la legge 55/80 all’interno della quale si può anche prevedere il garante, purché sia un incarico onorifico. Uguale apprezzamento esprime per il ddl n. 156 che istituisce la giornata del siciliano nel mondo.

Disegni di legge che affrontano il problema da posizioni ed ottiche diverse, quanto basta per attirare l’attenzione del CARSE vigile sulla problematica dell’emigrazione.

C’è chi sostituirebbe la 55/80 istituendo il garante dei Siciliani all’estero, citato anche dall’On. Albano dando compiti che la legge assegna alle associazioni riconosciute secondo l’art. 9 della stessa. C’è anche un disegno di legge che smonterebbe la consulta e porterebbe ad un forte ridimensionamento del ruolo delle associazioni regionali che da oltre mezzo secolo si spendono fornendo servizi ed informazioni alle numerose comunità siciliane della diaspora migrazionale.

In tutto questo articolato contesto, che sembrerebbe rompere un silenzio lungo oltre un ventennio, c’è anche la posizione del CARSE illustrata dal presidente del Coordinamento Salvatore Augello, che nei giorni scorsi ha guidato la delegazione che ha incontrato la V Commissione Legislativa Permanente dell’ARS, delegazione della quale fanno parte anche l’On. Pino Apprendi e il Dr. Sebastiano D’Angelo. Il CARSE, infatti, come detto, dadiverso tempo sostiene la necessità di rivisitare una legge come la 55/80 che ha pure dato parecchi frutti. Una legge che è assurta da subito a punto di riferimento di altre regioni che l’hanno emulatamagari adattandola alle proprie esigenze, mentre la regione siciliana parallelamen te e progressivamente l’andava svuotando.

Tale rivisitazione è contenuta nel disegno di legge n. 154 presentato per l’ennesima volta primo firmatario l’On Cracolici. Un disegno che affronta tutte le nuove tematiche di una emigrazione in continua ripresa ed in continuo cambiamento. Un disegno di legge che il CARSE ritiene esaustivo di tutte le novità necessarie per riavviare una politica rispettosa delle esigenze delle numerose comunità siciliane all’estero e del meritorio ruolo delle associazioni sia che esse operino in Sicilia che all’estero. Un disegno di legge che con la istituzione dell’albo regionale delle associazioni, si prefigge anche di mettere in piedi una mappatura dell’associazionismo degno di tale nome, restituendo allo stesso quel ruolo valido a rendere produttiva la grande risorsa rappresentata dall’emigrazione.

Altro punto ricordato dal CARSE è stato quello relativo al disegno di legge n. 156 sempre a prima firma dell’On. Cracolici, che si prefigge di istituzionalizzare la giornata del Siciliano nel Mondocelebrata dal CARSE e giunta alla sua terza edizione.

Queste le ragioni portate alla V commissione dal CARSE. All’intervento del presidente del CARSE, ha fatto seguito un vivace dibattito al quale hanno preso parte la Dott.ssa Letizia Diliberti Dirigente Generale del dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali che ha illustrato la posizione dell’assessorato accennando alla esistenza di diversi disegni di legge in materia.

l’On. Salvatore Geraci di Sicilia Vera che sottolinea il ritardo con cui la Regione arriva finalmente ad occuparsi di emigrazione. Invoca un piano Marchal per frenare anche la fuga dei cervelli che provocano un danno irreversibile all’economia ed al futuro della regione, che investe sui giovani ed a raccogliere i frutti di questi investimenti e dei sacrifici delle famiglie, sono le economie di altri Paesi.

La Necessità di una nuova politica per gli emigrati è stata sottolineata dall’On. Pino Apprendi, che ha anche richiamato l’attenzione della commissione sulla necessità di fare presto e bene.

L’On. Roberta Schillaci nel suo intervento, evidenzia la necessità di un comitato inter assessoriale che metta in comunicazione tra di loro i vari assessorati che si occupano a vario titolo della materia. Un comitato nota Augello, da sempre previsto dalla legge 55/80

Il CARSE esprime soddisfazione per l’orientamento rilevato, anche se continuerà a seguire l’andamento dell’impegno parlamentare, sperando di raggiungere i risultati sperati per il bene degli emigrati che aspettano un segno da parte della regione.

Salvatore Augello