Le mille declinazioni dell'italiano , lingua preziosa e umanista, portatrice di valori e di bellezza, simbolo di quell'italianità di cui le nostre comunità vanno tanto fiere nel mondo: "un viaggio meraviglioso", come recita il titolo dell' 84mo Congresso della Dante Alighieri , quest'anno celebrato a Rosario, in Argentina, a cui il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , ha voluto rendere un saluto speciale con un videomessaggio.

L'italiano come lingua globale, "studiata da milioni di giovani in tutto il mondo. Un volano prezioso, capace di mettere in connessione arte, cultura, economia, turismo, alimentazione e stile di vita", secondo le parole del Capo dello Stato, ma anche un arco teso verso le generazioni che verranno.

"La lingua italiana credo sia strategica per il mondo intero: rappresenta il Paese culla del diritto, della storia, fulcro dell'evoluzione del continente europeo. E la lingua con la cultura sono il companatico di quel soft power rappresentato dalle nostre comunità" all'estero, ha evidenziato il sottosegretario agli Esteri, Giorgio Silli, tornato per l’occasione in Argentina per la secondo volta in un mese e mezzo.

