Il Metodo AUGE, creato dagli italiani Monica Perna e Francesco Iannello, premiato come il più innovativo al mondo nel settore dell’istruzione per l’insegnamento della lingua inglese. Monica Perna e Francesco Iannello, CEO & Founder di AUGE International Consulting, hanno ricevuto il 19 giugno il rinomato Visionaries Award durante la conferenza Education 2.0, tenutasi a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Un prestigioso premio che celebra il contributo significativo dell’azienda nel settore dell’istruzione e il suo impegno a promuovere il cambiamento e l’innovazione nell’apprendimento della lingua inglese. Education 2.0 è una fiera educativa che si tiene annualmente negli Stati Uniti e negli Emirati Arabi Uniti, riunendo la comunità educativa globale per facilitare la condivisione delle conoscenze e cercare soluzioni ai problemi affrontati nella trasmissione dell’istruzione al giorno d’oggi. La conferenza mira a creare una piattaforma vibrante in cui i responsabili del cambiamento nel settore dell’istruzione possano incontrarsi con colleghi e discutere modi e mezzi per rivoluzionare il modo in cui apprendere e insegnare. Durante la conferenza, Monica Perna è stata invitata anche a moderare la tavola rotonda dal titolo “Understanding Learning: Brain, Mind, People, Experience & Schools”. Le tematiche affrontate in questa discussione sono estremamente connesse al Metodo AUGE, creato dall’azienda premiata e gestita dalla Globish Coach & Mentor italiana, nonché Life Coach. Il Metodo AUGE è un approccio innovativo all’insegnamento dell’Inglese che integra la scienza cognitiva, la psicologia dell’apprendimento e l’esperienza personale degli studenti per creare un ambiente di apprendimento immersivo, stimolante e coinvolgente. Il Visionaries Award è stato conferito a Monica Perna e Francesco Iannello in riconoscimento del loro straordinario impegno nel promuovere l’innovazione nell’istruzione e nel contribuire a trasformare il modo in cui apprendiamo e insegniamo. AUGE International Consulting è un’azienda leader nel settore dell’education e si impegna costantemente a fornire soluzioni all’avanguardia per migliorare l'esperienza di apprendimento degli studenti e sostenere lo sviluppo delle competenze necessarie per il futuro attraverso la creazione di programmi e spazi di apprendimento esperienziali, immersivi ed interattivi per l’apprendimento della lingua inglese in età adulta. “Questo premio è una grande prova del fatto che il nostro metodo, i nostri programmi e la nostra faculty hanno concretamente introdotto innovazione nel modo di insegnare l’inglese – ha dichiarato Monica Perna - Il nostro coraggio di approdare online ben prima della pandemia, che ha senza dubbio sdoganato e legittimato l’online education, è stato premiato. Quando abbiamo iniziato a fare formazione online è stato difficile gestire lo scetticismo. Si pensava che imparare una lingua online fosse impossibile, che gestire un'azienda al 100% da remoto un’impresa folle e che insegnare una variante della lingua inglese non ancora legittimata, il Globish, attraverso docenti di tutto il mondo non volutamente madrelingua fosse un’eresia. Ma nonostante tutto abbiamo portato avanti la nostra vision ed ad oggi aiutato oltre 1 Milione di persone in tutto il mondo!”. “La nostra lungimiranza ha ripagato – ha aggiunto Francesco Iannello - oggi le persone ci apprezzano perché siamo veri ed insegniamo ciò che serve per davvero nella vita di tutti i giorni". Un riconoscimento internazionale che valorizza anche il duro lavoro e l’impegno dell’intero team guidato da Perna e Iannello. Auge International Consulting rappresenta un orgoglio italiano che contribuisce a rivoluzionare l’apprendimento e a fornire strumenti e metodologie innovative per studenti di tutto il mondo e si impegna a continuare a guidare il cambiamento nel settore dell’istruzione per creare un futuro migliore attraverso l’apprendimento.