Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, ha telefonato al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al quale ha rivolto i propri personali auguri e quelli del Governo per il suo 82esimo compleanno.

"Nella ricorrenza del Suo genetliaco desidero rivolgere al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, i più sinceri e cordiali auguri di buon compleanno.

La Sua figura rappresenta un riferimento importante per i cittadini e le Istituzioni. A lui la mia stima e gratitudine". Così il Presidente del Senato Ignazio La Russa.

"A nome della Camera dei deputati e mio personale desidero rivolgere i migliori auguri di buon compleanno al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, unitamente alle espressioni di stima e gratitudine". Lo dichiara il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

"Buon compleanno al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, saldo punto di riferimento per tutti gli italiani. In questi anni, la sua saggezza e la sua capacità di farsi interprete del sentimento nazionale sono state fondamentali per il nostro Paese". Così in un tweet il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi.

"Auguri alla nostra guida saggia e difensore dei valori costituzionali. Buon compleanno presidente Mattarella". Così il ministro agli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr Raffaele Fitto su twitter per gli 82 anni del Presidente della Repubblica.

"Buon compleanno, presidente Mattarella. Il suo impegno, la sua vicinanza e il suo rigore nel difendere e preservare la Costituzione, le Istituzioni e la Repubblica ci aiutano ogni giorno nel nostro lavoro. E auguri anche da parte di tutte le Forze Armate poste sotto la sua guida". Così in un tweet il ministro della Difesa, Guido Crosetto.

"Buon compleanno al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, guida saggia e autorevole per il nostro Paese, anche durante le sfide più complesse". Questo il messaggio di auguri del governatore ligure Giovanni Toti al Capo dello Stato, Sergio Mattarella per il suo 82° compleanno "Grazie Presidente per l'attenzione che ha sempre dimostrato per la nostra terra: la aspettiamo presto in Liguria". Questa sera anche il maxischermo del palazzo della Regione in Piazza De Ferrari si illuminerà per rivolgere gli auguri al Presidente della Repubblica con la scritta "Buon compleanno Presidente".

"Auguri sinceri di buon compleanno Presidente Mattarella, la Sua figura è punto di rifermento per tutti gli italiani": lo scrive su Twitter il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci.