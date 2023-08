ROMA – Doppia trasferta belga per il Segretario Generale del Ctim, responsabile del dipartimento italiani all’estero di Fratelli d’Italia, senatore Roberto Menia, vicepresidente della commissione esteri/difesa. Prima – informa il sito del Comitato Tricolore per gli Italiani nel Mondo – a Bruxelles, per incontrare i connazionali nel circolo belga di FdI, poi sarà a Marcinelle in occasione della celebrazione della giornata del sacrificio italiano, dove il governo sarà rappresentato dal ministro degli esteri Antonio Tajani. “Affidare alla sensibilità degli italiani all’estero momenti di confronto e di commemorazione è un passo, anche culturale, che la politica italiana deve compiere. FdI ha posto sin dall’inizio nel suo programma una viva attenzione alle istanze dei connazionali, nella consapevolezza che rappresentano una risorsa e non una zavorra. Al contempo – aggiunge il sen. Menia – mettere il dito nella ferita di Marcinelle è utile per non dimenticare una tragedia della storia italiana. Il nostro impegno si concretizza nel non smettere di onorare quelle vittime, che si trasformano in orgoglio per tutte le comunità in ogni angolo del mondo. E la presenza alla miniera di Bois du Cazier della Regina Madre, Paola Ruffo di Calabria, nipote di Beniamino, principe Ruffo di Calabria aviatore della grande guerra assieme a Francesco Baracca, dimostra una volta di più la rilevanza storica, sociale e politica di quelle vittime”.