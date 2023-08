di STEFANO CASINI

Siendo totalmente sincero, no me extrañó nada que, Javier Milei, se transformara, en menos de 3 años, en el candidato más votado de Argentina. Quizás no pensé que fuera tanta la diferencia con el segundo, Sergio Massa (el caballo del Comisario) que, al final, dejó al Comisario de a pie!

Javier Milei, por primera vez en el país de nuestros vecinos, se transformó en un verdadero “outisider” de la política que, como en muchos otros lados, trepó a lo más alto. Había pasado en mi país, Italia, primero con FORZA ITALIA de Berlusconi, luego con el M5S (Movimiento 5 Estrellas), fundado por un actor cómico que, en las elecciones anteriores a las últimas, había logrado un estrafosférico 33%, guarismo casi imposible en Italia. Pero ya pasó en otras épocas, como Fernando Collor de Mello en 1990 o Bolsonaro en Brasil o como el mismo Fujimori en Perú!

Pero, indudablemente, lo de Milei en Argentina, fue impactante. Que un economista exitoso, que, durante casi 3 años apareció en todos los medios argentinos como el enemigo público número uno de la política, un contra-todo, odiador compulsivo, con un discurso violento, una actitud altanera y una imagen “rara”, nadie lo preveía. Sin embargo, sigue sin extrañarme que haya alcanzado el primer lugar, por lo menos, en las PASO.

Argentina, durante el kirchnerismo, que le siguió al menemismo, no pudo y no supo reponerse a tantas enfermedades juntas y seguidas. Antes un peronista “casado” con la Casa Blanca y las privatizaciones, luego otro peronista, casado con Maduro, Castro, Chávez o Mujica, luego su esposa, delincuente declarada por la Justicia argentina y encima, con un “impasse” politico con un “Juntos por el Cambio” que quiso, pero no pudo, se equivocó feo por creer que se podían mantener planes sociales estimulando el trabajo……..algo imposible.

La pregunta que todos se hacen ahora es: ¿que puede pasar si llegara a salir Presidente Javier Milei en lugar de Patricia Bullrich? (Massa descartado).

Si hablamos de Argentina, se nos puede ocurrir absolutamente TODO , desde una guerra civil a un golpe de estado, desde un nuevo Perón a la autodestrucción total. El papel de los sindicatos va a ser fundamental. Hasta ahora, en los últimos tiempos, se nos complica mucho poder hacer un análisis respetuoso de lo que ocurrió o lo que está ocurriendo. Pero, en todo caso, Argentina, aparece como un país con un Presidente que, en realidad, no existe, una Presidente que es la Vicepresidente, un Jefe de Gabinete, Ministro de Economía que parece un semi-Presidente, un Congreso inexistente, con una inflación del 130% anual, un dólar blue a 700 pesos y una pobreza que cubre el 50% de toda la población.

¿Cuanto podrá aguantar? ¿habrá otro Presidente que se va en helicóptero de la Casa Rosada?

Las respuestas podrían ser muchas, pero, la esperanza de todos, por lo menos, todos los que tengamos medio dedo de frente, es que, el país, pueda soportar bien hasta octubre, noviembre y que se abra un panorama mejor para el 2024…...lo precisa todo el continente.