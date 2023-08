Lunedì il primo Consiglio dei Ministri dopo la pausa estiva.

Caro-carburanti ai primi posti dei dossier da affrontare per il governo Meloni, con le opposizioni in pressing per il taglio delle accise.

Il vicepremier e ministro per le Infrastrutture e i Trasporti , Matteo Salvini ha annunciato che poterà sul tavolo il rinvio allo stop degli euro5 e quello dell'equilibrio nella convivenza uomo-animale, dopo i casi orsi in Trentino.

L'obiettivo della Lega per la prossima legge di bilancio, ha detto ancora Salvini, "è continuare a mettere soldi per aumentare stipendi e pensioni. La priorità, per la Lega, è continuare ad aumentare stipendi e pensioni, prendendo un po' di soldi che le banche stanno incassando, perché a fine anno le banche dovrebbero guadagnare più di 40 miliardi di euro. Se una piccola parte di questi 40 miliardi di euro, senza che nessuno si offenda, andranno ad aumentare stipendi e pensioni, sarò felice". Un altro punto riguarda invece "le truffe e gli abusi" sul reddito di cittadinanza. "È giusto che chi non può lavorare continui a essere aiutato. A tutte le persone che hanno campato alle spalle del prossimo rifiutando di andare a lavorare pur potendo farlo, è giusto che smettano di avere quei soldi, e quei soldi siano dati ai lavoratori", ha concluso il ministro Salvini.