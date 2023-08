Un treno ha investito e ucciso nella notte cinque operai che stavano lavorando ai binari della linea ferroviaria Torino-Milano, vicino alla stazione di Brandizzo, nel Torinese.

Le cinque vittime sono Michael Zanera, 34 anni, di Vercelli; Giuseppe Sorvillo, 43 anni, di Brandizzo; Saverio Giuseppe Lombardo, 52 anni, di Vercelli; Giuseppe Aversa, 49 anni, di Chivasso; Kevin Laganà, 22 anni di Vercelli. I cinque sono deceduti sul colpo a causa del forte impatto. Erano tutti operai della società Sigifer di Borgo Vercelli, nel Vercellese e al momento dell'incidente stavano per iniziare la sostituzione di alcune rotaie. Il treno in transito al binario 1 li ha travolti in pieno, uccidendoli sul colpo.

La procura di Ivrea ha aperto un fascicolo per disastro ferroviario colposo e omicidio colposo plurimo in merito all'incidente. Al momento il fascicolo è a carico di ignoti.

"Ci sono le ricognizioni in corso, la procura sta facendo il suo, il ministero nominerà anche una commissione 'inchiesta interna, perché nel 2023 non si può morire di notte lavorando sui binari, qualcosa non ha funzionato, c'è stato un errore umano", ha detto il vicepremier Matteo Salvini all'Italian Pavillion al Lido di Venezia nell'ambito della Mostra del cinema.L'incidente di questa notte "è un dramma, in un contesto già problematico - ha aggiunto - oggi pomeriggio risentirò il mio collega francese perché c'è il traforo Frejus chiuso per frana, il Monte Bianco che rischia di chiudere per lavori, il San Gottardo dove c'è stato un deragliamento, qui rischiamo veramente il blocco. Obiettivo è riaprire Frejus prima possibile anche se è sul fronte francese quindi spetta a loro, ho chiesto la cortesia di rinviare i lavori sul Monte Bianco altrimenti è il caos".

"Da notizie che ho avuto dagli operai presenti, pare ci sia stato un problema di comunicazione tra la squadra presente sul posto e chi doveva coordinare i lavori. Ma sarà la magistratura a fare chiarezza su quello che è successo". Così il sindaco di Brandizzo, Paolo Bodoni, in merito alla tragedia di questa notte nei pressi della stazione ferroviaria, dove hanno perso la vita cinque operai. "Il nostro pensiero oggi va alle famiglie dei ragazzi coinvolti - aggiunge il sindaco - questa è una tragedia per tutta la nostra comunità".

"L'indignazione e il cordoglio non bastano più, è il momento di agire, questa strage va bloccata immediatamente: domani si fermeranno per quattro ore, per uno sciopero nazionale, i dipendenti della società Rfi, addetti alla gestione e esecuzione della manutenzione alle infrastrutture. Altri due scioperi sono previsti per lunedì a Vercelli e in Piemonte". Così, in una nota, il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini.

"Il gravissimo incidente ferroviario che stanotte a Brandizzo, a pochi chilometri da Torino, ha ucciso cinque lavoratori della manutenzione ferendone altri due, è l'ennesimo episodio di una storia già scritta, fatta di appalti, privatizzazioni, mancato rispetto delle norme di sicurezza, aumento dei ritmi di lavoro, riduzione del personale". Lo afferma il sindacato Usb che annuncia la proclamazione di 24 ore di sciopero per tutti i lavoratori delle Ferrovie. "Per protestare contro questa ennesima dimostrazione di un criminale abbassamento delle tutele sul lavoro - si legge in una nota - Usb indice uno sciopero nazionale di 24 ore di tutti i lavoratori delle ferrovie a partire dalle ore 15:36 di oggi. Alla luce di questa gravissima vicenda, assume ancora più rilevanza la settimana di iniziativa che dal 4 settembre vedrà in ogni regione d'Italia decine di presidi di raccolta firme per la legge di iniziativa popolare che prevede l'istituzione del reato di omicidio sul lavoro. Da Lunedì 4 sarà possibile firmare anche online".

"A sedici anni di distanza siamo di fronte a una nuova Thyssen. Quello che è successo alla stazione di Brandizzo è inconcepibile, soprattutto a Torino e in Piemonte". Lo afferma Giorgio Airaudo, segretario generale Cgil Piemonte. "Il sistema dei subappalti e degli appalti - osserva - fa risparmiare le imprese, ma mette a rischio salute e vita dei lavoratori e delle lavoratrici. Politiche aziendali tese al risparmio aumentano i rischi e le vittime, determinano tragedie e compromettono la vita di persone che escono da casa per lavorare e non ci ritornano più. E' un sistema che va cambiato".

Dalle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della stazione, la procura di Ivrea, che sta cercando di ricostruire la dinamica dell'accaduto, conta di potere acquisire importanti dettagli. I due operai rimasti illesi sono al momento sotto osservazione in ospedale a Chivasso. Sotto shock il macchinista, visitato da un'ambulanza sul posto e mandato a casa, che guidava un secondo collega in cabina. Sarà probabilmente interrogato già in mattinata. Il treno, come riferiscono i carabinieri, viaggiava a 160 chilometri all'ora e gli operai stavano eseguendo dei lavori di sostituzione di alcuni metri di binari vicino alla stazione, quando è passato il convoglio tecnico, trasportando una dozzina di vagoni da Alessandria verso Torino. La circolazione ferroviaria è ancora sospesa tra Settimo e Chivasso, nel Torinese.

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, si è recato sul luogo dell'incidente. Ha già sentito la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha chiesto a Cirio informazioni sull'incidente ferroviario a Brandizzo in uno scambio di messaggi. Lo rende noto il Presidente della Regione Piemonte. "Rfi esprime profondo dolore di fronte a quanto accaduto e porge il proprio cordoglio e la vicinanza ai familiari degli operai deceduti" si legge in una nota della Rete ferroviaria italiana (Rfi), in cui viene spiegato che "erano in corso interventi di manutenzione da parte di una ditta appaltatrice esterna" e che "un treno non in servizio commerciale ha investito alcuni operai. La dinamica di quanto accaduto - viene precisato - è al vaglio delle autorità competenti e di Rete ferroviaria italiana".

Sul luogo dell'incidente sono al lavoro la polizia ferroviaria e i carabinieri della vicina Chivasso, coordinati dalla Procura di Ivrea, per cui è presente la pm Giulia Nicodemi. Per i soccorsi si sono mobilitati ambulanze e vigili del fuoco. I rilievi, con il treno fermo sul posto, e l'identificazione delle salme sono ancora in corso quando sono passate le 4. Sembra dunque improbabile che possa transitare il primo treno previsto per la giornata, quello delle 5.10, dopo che Trenitalia ha sospeso la circolazione dal momento dell'incidente sulla linea tradizionale Torino-Milano. Il paese di Brandizzo, meno di 9.000 abitanti, fa parte della Città metropolitana di Torino, nella seconda cintura. Si tratta di un centro abitato di pianura nella zona nordest rispetto al capoluogo, distante quasi venti chilometri. Brandizzo è circondato a sud dal fiume Po e a est dal torrente Malone. Parte del suo territorio fa parte del Parco del Po Torinese. La linea ferroviaria Torino-Milano, quella su cui è avvenuto l'incidente, taglia a metà il paese in senso orizzontale, mentre nella zona nord passa l'autostrada A4 Torino-Milano, insieme all'Alta velocità ferroviaria.

Mattarella, morire sul lavoro è oltraggio alla convivenza

Abbiamo avuto un "minuto di raccoglimento per il dolore" della tragedia avvenuta a Brandizzo. "Tutti quanti, abbiamo pensato come morire sul lavoro sia un oltraggio ai valori della convivenza". Lo ha sottolineato il presidente Sergio Mattarella palando a Torre Pellice.

Sbarra, a Torino tragedia che indigna, mancata la sicurezza

"Il terribile incidente di stanotte sulla linea ferroviaria Torino- Milano ci lascia sgomenti. Cinque operai morti, cinque famiglie cui va il nostro cordoglio distrutte per la non applicazione delle misure di sicurezza. E' l'ennesima tragedia che indigna tutti i lavoratori italiani". Lo scrive sui social il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra esprimendo il cordoglio e la vicinanza della Cisl ai familiari dei cinque lavoratori che hanno perso la vita stanotte sui binari di Brandizzo nel torinese.

Lo Russo, hanno perso la vita al lavoro in modo inspiegabile

"È difficile trovare le parole per descrivere lo stato d'animo di questo momento. Cinque ragazzi che facevano il loro lavoro hanno perso la vita in maniera davvero inspiegabile". A dirlo è il sindaco di Torino e della Città metropolitana, Stefano Lo Russo, che è andato a Brandizzo, dove nella notte, non distante dalla stazione, cinque operai al lavoro sui binari hanno perso la vita travolti da un treno. "Siamo qui - ha aggiunto - a esprimere la nostra vicinanza sperando che venga fatta piena chiarezza. Purtroppo è l'ennesima tragedia sul lavoro che colpisce questo territorio".

Cirio, 'non si può perdere la vita al lavoro'

"Ho voluto essere subito qua, non appena ho saputo. Oggi peraltro noi riceviamo in Piemonte il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella (in visita a Torre Pellice, nel Torinese, ndr), però era importante prima essere qui, innanzitutto per esprimere il dolore. È una tragedia enorme, che colpisce tutta la comunità piemontese. Abbiamo cinque persone che hanno perso la vita, tutti e cinque piemontesi. Parliamo soprattutto di un fatto che è inaccettabile, perché non si può perdere la vita al lavoro". Così il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, a Brandizzo, dove cinque operai sono morti nella notte travolti da un treno.