ROMA – Approvato dell’Aula della Camera dei Deputati il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell’accordo sulla protezione degli investimenti tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall’altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018 e già approvato dal Senato. Tra i vari interventi segnaliamo quello del deputato del Pd Fabio Porta, eletto nella ripartizione America Meridionale, che ha sottolineato la particolare rilevanza dell’accordo in questione perché “fornisce un quadro giuridico definito per facilitare e proteggere gli investimenti che i Paesi dell’UE e quindi l’Italia faranno sul territorio della Repubblica di Singapore e viceversa”, ha spiegato Porta ricordando inoltre che tale accordo è parte di un negoziato più ampio tra UE e Singapore che comprende anche l’accordo quadro di partenariato e cooperazione (APC) e l’accordo di libero scambio (ALS), in un contesto di collaborazione strategica delle relazioni con questo importante partner dei Paesi dell’ASEAN. “Riteniamo che questo accordo sia di fondamentale importanza per facilitare gli investimenti reciproci nella misura in cui Singapore vede nell’Italia la ‘porta di ingresso in Europa’ e vuole essere il nostro punto di riferimento commerciale e culturale nel Sud-Est asiatico. Del resto l’Italia vanta un interscambio commerciale con questo Paese, nel 2022, con un saldo di 1.319 milioni di euro”, ha aggiunto Porta evidenziando come la controparte sia un Paese che è all’avanguardia nelle tecnologie ed ospita gli uffici di oltre 10mila imprese europee. “Riteniamo che questo accordo, anche con l’istituzione di un tribunale ad hoc sugli investimenti – ha precisato Porta ricordando a tal proposito il cosiddetto Investment Court System- come fatto recentemente anche con altri Paesi, possa garantire maggiore tutela e dare garanzie di non discriminazione ed equi compensi alle nostre imprese. Pertanto, nella prospettiva dell’internazionalizzazione della nostra economia- ha concluso Porta – valutiamo con favore la ratifica dell’accordo sulla protezione degli investimenti tra l’UE e Singapore”.