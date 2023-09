MILAN - Sassuolo lo hizo de nuevo y tras derrotar en la fecha anterior a Juventus de local, superó por 2-1 como visitante a Inter y dejó sin invictos a un campeonato que tiene al "nerazzurro" en la cima nuevamente con Milan, victorioso frente a Cagliari más temprano.

El verdinegro de Alessio Dionisi, que había dejado sin invicto a la "Vecchia Signora" de Massimiliano Allegri, repitió hoy en un Giuseppe Meazza colmado por 70 mil almas y celebró su tercer triunfo en el torneo, en el que sufrió otros tres reveses.

El suizo-albanés Nedim Bajrami a los 54' y Domenico Berardi a los 63' dieron vuelta el marcador que había abierto a los 45' el neerlandés Denzel Dumfries para un Inter que contó con del argentino Lautaro Martínez, goleador del campeonato con cinco festejos.

El "Toro" hoy no bastó para impedir la caída del "nerazzurro" y formó dupla ofensiva con el francés Marcus Thuram, reemplazado por el chileno Alexis Sánchez a los 68', cuando saltó al ruedo Davide Frattesi para enfrentar a sus ex compañeros.

La "ley del ex" se cumplió hoy, pero invertida, pues fue el volante el que sufrió frente a un Sassuolo que, como advertía Simone Inzaghi, técnico de Inter, era un rival de cuidado.

El local no pudo celebrar su sexta victoria consecutiva, ni igualar aquel arranque de la temporada 2019-20, cuando al mando de Antonio Conte también ganó sus primeros seis partidos y luego celebró el "scudetto" (algo que había logrado con el argentino Helenio Herrera en 1966-67, aunque luego no pudo repetir por tercera temporada consecutiva el "scudetto", que quedó en poder de Juventus.

Los rivales del "Clásico de Italia" cayeron en este torneo frente a un Sassuolo que empieza a incomodar a los grandes, salvo a Milan -claro- que por estas horas estará celebrando la derrota de su clásico rival, al que volvió a alcanzar en la cima de la tabla como en la previa del "Derby della Madonnina" que perdió por paliza.

La alegría en Milán hoy se tiñe de "rossonero" con el traspié de Inter y la victoria del equipo de Stefano Pioli por 3-1 en campo del Cagliari que hundió en el fondo de la tabla al equipo de Claudio Ranieri, que suma apenas dos puntos y fue superado por Empoli, vencedor por 1-0 de Salernitana en choque de necesitados.

Milan arrancó perdiendo esta tarde-noche a los 28' con gol de angoleño Zito Luvumbo, pero despertó a tiempo y lo dio vuelta con tantos del suizo Noah Okafor a los 39', del anglo-canadiense Fikayo Tomori a los 45' y de su compatriota de origen guyanés Ruben Loftus-Cheek a los 60'.

Pioli preservó a varios titulares habituales, entre ellos el francés Olivier Giroud, pensando en el duelo que animará el sábado en San Siro frente a Lazio, que en el cierre de la jornada también cantó victoria, en este caso por 2-0 en el Olímpico de la capital frente al Torino.

El equipo de Maurizio Sarri se impuso con goles del uruguayo Matías Vecino a los 56' y de Mattia Zaccagni a los 75' en un duelo en el que contó con el capitán Ciro Immobile, reemplazado a los 74' por el argentino Valentín Mariano Castellanos, y con el brasileño Felipe Anderson.

El paraguayo Antonio Sanabria fue titular en el "granate" del croata Ivan Juric, que a los 60' reemplazó al colombiano Duván Zapata y que sufrió su segundo revés en el certamen, en el que suma dos triunfos y otros tantos empates.

Para Lazio se trató del primer triunfo como local en el torneo y del segundo luego del obtenido en la tercera fecha y por 2-1 en casa del campeón Napoli, que hoy goleó por 4-1 a Udinese también en el estadio Diego Maradona.

El equipo del francés Rudi Garcia escaló al quinto puesto con 11 unidades en un partido que arrancó ganando con un gol de Piotr Zielinski a los 19' de penal.

El polaco fue el encargado hoy de ejecutar la falta tras la que malogró el pasado fin de semana desde los 12 pasos, en el empate sin goles con Bologna, el nigeriano Victor Osimhen.

Un error que dejó huella por un video que circuló en las redes sociales burlándose del "capocannoniere" del pasado campeonato, al que los aficionados de Napoli le recordaron en una bandera: "Más allá de cualquier comportamiento, el respeto a la camiseta sigue siendo el primer mandamiento".

Osimhen, que se había molestado con Garcia cuando lo reemplazó frente al Bologna y mostró cierta tirantez hoy al llegar con retraso a la concentración del equipo, sin saludar a los compañeros, se reivindicó a los 39' convirtiendo el segundo gol frente a Udinese.

El georgiano Khvicha Kvaratskhelia celebró el tercero a los 74' y el argentino Giovanni Simeone, sustituto de Osimhen a los 63', sentenció el duelo a los 81', un minuto después de que el también ingresado serbio Lazar Samardzkic (por el brasileño Walace a los 60') descontara para la visita.

El equipo de Andrea Sottil contó desde el comienzo con los argentinos Martín Payero y Nehuén Pérez, en tanto que Roberto Pereyra ingresó a los 72'.

Un punto por delante de Napoli se ubica Atalanta, vencedor por la mínima en el Marcantonio Bentegodi de Verona frente a un Hellas al que doblegó con gol el neerlandés Teun Koopmeiners a los 12' para recuperarse de dos derrotas en fila sufridas como visitante y escalar al cuarto puesto con 12 puntos, uno menos que Juventus.

El argentino José Luis Palomino saltó a la cancha a dos minutos del final de un partido que su compatriota Juan Musso observó desde el banco de suplentes junto con el colombiano Luis Muriel, en tanto que el brasileño Ederson jugó desde el inicio al igual que Rafael Toloi, reemplazado a los 78'.

Atalanta volvió a quedar en deuda con el fútbol que se sabe puede desplegar y Verona (que dejó en el banco a los argentinos Juan Manuel Cruz y Bruno Amione) terminó pagando caro una distracción que resultó fatal, así como una esterilidad en ataque realmente preocupante.

En el otro duelo de la jornada, Empoli salió de pobre y sumó su primer gol y sus primeros puntos en el torneo al superar también por 1-0, pero de local a Salernitana con un gol de Tommaso Baldanzi a los 34'.

La llegada de Aurelio Andreazzoli, en su tercer ciclo como entrenador del Empoli, pareció darle ese envión anímico al plantel, que en su reestreno había perdido por la mínima y también como local ante el sólido líder Inter el domingo.

Hoy le tocó al "nerazzurro" morder el polvo frente a Sassuolo y frente a su público, como para que el campeonato -ya sin invictos- gane en emociones con los clásicos rivales de Milán nuevamente hermanados en la cima.