La Fiorentina batte il Cagliari 3-0 al Franchi ed aggancia Juventus e Napoli al terzo posto.

La partita che ha chiuso il settimo turno della Serie A è stata sbloccata subito dalla rete di Nico Gonzalez (3').

Ma a metterla davvero in discesa per i padroni di casa è stata l'autorete di Dossena al 21'. Il Cagliari ha provato a reagire nella ripresa e Petagna ha colpito una traversa, anche se in posizione di fuorigioco. Nel recupero è andato a segno Nzola in contropiede.

Per l'attaccante, entrato dalla panchina, è il primo gol in maglia viola. Il Cagliari resta ultimo in classifica, ancora senza successi.

Risultati 7ª giornata - Lecce-Napoli 0-4; Milan-Lazio 2-0; Salernitana-Inter 0-4; Bologna-Empoli 3-0; Udinese-Genoa 2-2; Atalanta-Juventus 0-0; Roma-Frosinone 2-0; Sassuolo-Monza 0-1; Torino-Verona 0-0; Fiorentina-Cagliari 2-0.

Classifica - Inter, Milan 18; Napoli, Juventus, Fiorentina 14; Atalanta 13; Lecce 11; Bologna 10; Frosinone 9, Torino, Sassuolo, Monza 9; Roma, Genoa, Verona 8; Lazio 7; Udinese 4; Salernitana, Empoli 3; Cagliari 2