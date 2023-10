All'Olimpico Lazio -Atalanta 3-2, autogol di De Ketelaere e reti di Castellanos, Ederson, Kolasinac e Vecino. Allo Stirpe Frosinone-Verona 2-1, gol di Reinier, Soulè e Djuric. Successo anche per il Monza, 3-0 alla Salernitana sempre più in crisi: sblocca Colpani, raddoppio di Vignato e nella ripresa rigore di Pessina. In Campania Paulo Sosa, salvo sorpese, dovrebbe essere esonerato: in corsa per la panchina secondo TuttoSalernitana ci sarebbero Iachini, Petkovic e Filippo Inzaghi.