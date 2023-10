MADRID - Da diversi anni, novembre è il mese in cui la gastronomia italiana si impone sulla scena culinaria internazionale. È quando si celebra la Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, che quest'anno giunge alla sua ottava edizione con una serie di iniziative volte a valorizzare e promuovere l'autentica gastronomia del Belpaese.

In questo contesto, la Camera di Commercio e Industria Italiana per la Spagna, in collaborazione con l'Accademia Italiana della Cucina, ripropone l'iniziativa "Sabor a Italia", che coinvolge la rete di ristoranti associati e collaboratori della CCIS, dislocati in varie località della Spagna. “Si tratta di un'occasione unica – evidenzia la CCIS – per intraprendere un viaggio gastronomico attraverso alcuni dei locali più rappresentativi dell'autentica cucina italiana in Spagna e scoprire la loro essenza culinaria.

Per tutto il mese di novembre, ciascuno dei ristoranti aderenti offrirà un piatto o un menù speciale. Può trattarsi di ricette tipiche della cucina tradizionale regionale o di proposte innovative, con il comune denominatore dell’uso dei prodotti italiani autentici e certificati.

Inoltre, quest'anno l'iniziativa prevede una grande novità per tutti gli amanti della cucina italiana: grazie alla collaborazione con Amaro del Capo, nella maggior parte dei locali aderenti all'iniziativa, verrà offerta una degustazione di questo liquore originario della Calabria, emblema dei prodotti di qualità “made in Italy”.

L'iniziativa, sottolinea la CCIS, “è senza dubbio una grande occasione per i numerosi amanti della cucina italiana in Spagna, che avranno modo di scoprire nuovi sapori ed approfondire la conoscenza della ricca e variegata cultura culinaria del nostro Paese”.

16 i locali coinvolti nell'iniziativa, ognuno con una propria proposta speciale.

Si tratta di La Tavernetta del Pirata (Madrid): Gnocchi di Jaime; Pante Madrid: Cavatelli con carciofi e Provolone del Monaco D.O.P; Parténope (Madrid): Risotto Vintage; Caprizza (Valencia): Scialatelli ai frutti di mare; Mamma Mi' Pizza e Tradizione Napoletana (Lanzarote): Pizza Regina del Sud; Il Basilico (Sevilla): Tagliatelle all’amatriciana; Ristorante Pizzeria L’Originale (Benidorm): Camponara; La Taberna de Francesco (Madrid): Tagliatelle al tartufo nero; Totó e Peppino (Madrid): Tagliolini con ragù bianco di coniglio alla ischitana; Cacio e Pepe (Santa Cruz de Tenerife): Spaghetti alla Gricia con carciofi; La Gallina Bianca (Sevilla): Chitarrine fatte a mano; L’Oca Giuliva (Sevilla): Lasagne di pane carasau; Baldoria (Madrid): Tropea with love; Noi Due (Madrid): Ragú alla genovese; Maccheroni & Co. (Sevilla): Girasoli ripieni "Cacio e pepe"; Nero Bouzas. (Vigo): Menù speciale “Sabor a Italia”: Tonno rosso al coltello variopinto, Gamberetto al profumo di foresta e budino imbottito.

Sul sito saboraitalia.es è possibile consultare l'elenco di tutti i ristoranti aderenti all'iniziativa, con la relativa scheda informativa in cui sono riportati i principali dati di interesse (indirizzo, contatti, eventuali piattaforme di consegna, ecc.), il tipo di cucina che caratterizza la loro offerta gastronomica e, naturalmente, il loro piatto speciale.