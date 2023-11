di ENRICO PIRONDINI

Nazionale ad un bivio storico. Dopo due Mondiali saltati e il controsenso di Wembley (Europeo vinto) l’Italia di Spalletti rischia di restare fuori da Germania 2024. Si sapeva che le qualificazioni non sarebbero state una passeggiata ma gli azzurri sono riusciti a complicarsi la vita. L’Inghilterra è già qualificata, ha battuto tutte: Italia due volte (2-1 a Napoli, 3-1 a Londra), le altre a Wembley non hanno avuto scampoli; impietoso il 7-0 rifilato alla Macedonia del Nord.

Nazionale, doppio spareggio in 4 giorni

L’Italia è chiamata a due match molto delicati, date le circostanze: il 17 novembre a Roma contro la Macedonia del Nord; il 20 a Leverkusen contro l’Ucraina. In pratica è un doppio spareggio. Una lotta a tre per conquistare il secondo posto del girone C che vale appunto il pass per Euro 2024. Nove squadre lo hanno già mottenuto: Germania, Spagna, Scozia, Francia, Inghilterra, Turchia, Belgio, Austria, Portogallo.

La lotta a tre si consuma in quattro giorni proprio con Macedonia e Ucraina. Ma se l’Italia batte i macedoni raggiunge gli ucraini che sono stati battuti all’andata per 2-1. Dunque per qualificarsi basterà il pareggio a Leverkusen. Se viceversa l’Italia non supererà la Macedonia per andare in Germania resterà un solo risultato: battere l’Ucraina. Quindi è vietato sbagliare. Incombe il rischio playoff come ipotesi estrema.

Azzurri, ci sono novità

Il ct Spalletti ha già nel palmares quattro panchine azzurre: due successi (Ucraina, Malta), il pareggio beffa con la Macedonia, il ko annunciato con l’Inghilterra. Spalletti non ha ancora ufficializzato le convocazioni , lo farà venerdì. Ma i nomi in ballo sono questi.

Portieri: Donnarumma (Paris Saint Germain), Meret (Napoli), Provedel (Lazio), Vicario (Totthenam).

Difensori: Acerbi (Inter), Bastoni (Inter), Buongiorno (Torino), Calabria (Milan), Cambiaso (Juventus), Darmian (Inter), Di Lorenzo (Napoli), Dimarco (Inter), Gatti (Juventus), Toloi (Atalanta).

Centrocampisti: Barella (Inter), Bonaventura (Fiorentina), Colpani (Monza), Cristante (Roma), Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Locatelli (Juventus).

Attaccanti: Berardi (Sassuolo), Chiesa (Juventus), El Shaarawy (Roma), Kean (Juventus), Politano (Napoli), Raspadori (Napoli), Scamacca (Atalanta), Zaniolo (Aston Villa).

La classifica del Gruppo C

Inghilterra punti 16, Ucraina 13, Italia 10, Macedonia 7, Malta. Ucraina e Malta hanno giocato una partita in più.