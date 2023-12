UDINE - La rete dei giovani “ambasciatori” del Friuli Venezia Giulia, gruppo di lavoro costituito dall’Ente Friuli nel Mondo e dalle altre associazioni dei corregionali all’estero (Clape, Giuliani nel Mondo, Efasce, Eraple, Unione Emigranti Sloveni del Fvg), che comprende una trentina di giovani under 35 residenti in Europa per motivi di lavoro o di studio, incontrerà universitari e studenti degli ultimi anni delle superiori intenzionati a intraprendere esperienze di emigrazione temporanea all’estero. L’appuntamento è fissato a Udine per la mattinata di giovedì prossimo, 21 dicembre, con inizio alle ore 10.00, nella sala convegni del Centro culturale Paolino di Aquileia, in via Treppo 5.

Sul tavolo temi attualissimi come le nuove migrazioni, la fuga di cervelli, il gap di opportunità che divide il mercato del lavoro italiano da quelli di molti partner europei, i rapporti tra vecchia e nuova emigrazione, il ruolo dei nostri corregionali all’estero come portavoce e promotori dell’economia, del turismo (compreso il turismo delle radici) e della cultura del Friuli Venezia Giulia. Non si tratta di spingere i giovani ad emigrare, come capita a un numero troppo alto di loro, ma di prepararli e metterli a loro agio, con il supporto delle associazioni di emigrazione, qualora intendano accingersi ad andare in altri paesi europei per vivere esperienze formative temporanee qualificanti, per poi rientrare in regione con maggiori competenze in primis linguistiche, ma anche professionali.

L’evento, ad accesso gratuito sarà coordinato da Marino Firmani, presidente di Fi. Mar. Project management Consulting, e vedrà come protagonisti una rappresentanza di giovani corregionali rientrati dall’estero, rappresentanti dell’imprenditoria regionale e gli stessi giovani studenti. Nell’occasione sarà attivo un “infomarket” per scambi di informazioni logistiche e occupazionali all’estero, a cura dell’ufficio mobilità dell’Università di Udine, Eurodesk, Servizio Civile Universale, Wep Oderzo, GaragErasmus e della rete dei giovani emigranti.

Il programma prevede una Tavola Rotonda su “Scambi e Opportunità Lavorative” alle ore 10.00, in cui si discuterà di Erasmus, internazionalizzazione, scambi, Corpo Europeo di Solidarietà, ragazzi alla pari, studio all’estero e molto altro.

Alle ore 11.20 si potrà parlare a tu per tu con Ufficio Mobilità Uniud, Eurodesk - Sede di Udine, Servizio Civile Universale - Sede di Udine, WEP - Sede di Oderzo GaragErasmus, Giovani espatriati in varie nazioni europee.

Infine, alle ore 12.00 è in programma la Tavola Rotonda su “Lavoro all’Estero”.