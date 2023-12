SAN FRANCISCO - Il Consolato Generale d’Italia in San Francisco ha annunciato ieri che La Scuola International School, scuola paritaria italiana non profit supportata dal Consolato Generale stesso, ha inaugurato di recente il California International Reggio Center (CIRC), un’iniziativa pionieristica dedicata a favorire connessioni educative globali e a sostenere il rinomato Approccio Reggio Emilia.

L’Approccio Reggio Emilia è una filosofia educativa, ispirata da Loris Malaguzzi, che immagina le scuole come ecosistemi dinamici in cui bambini, insegnanti e famiglie prosperano attraverso ricerca, apprendimento e riflessione. Il neonato CIRC aspira a essere un centro globale per gli educatori, offrendo uno spazio dedicato per esplorare e applicare l’Approccio Reggio Emilia.

Segnando la crescita di una collaborazione decennale e cinque anni di scambio continuo, il CIRC rappresenta una bellissima partnership tra San Francisco e Reggio Emilia. “Dopo un decennio di collaborazione e cinque anni di dialogo su questo progetto, abbiamo finalmente creato una splendida collaborazione tra San Francisco e Reggio Emilia, tra due istituzioni che credono nella centralità dello studente e dell’insegnante per ispirare l’amore per la conoscenza per tutta la vita”, afferma Valentina Imbeni, fondatrice e direttrice de La Scuola.

Sviluppato in collaborazione con l’Innovative Teacher Project (ITP) guidato da Susan Lyon e con la partecipazione attiva di Reggio Children, il CIRC rappresenta una tappa significativa per creare un ambiente scolastico aperto e creativo, promuovendo una comunicazione efficace.

Il CIRC invita calorosamente gli educatori di tutto il mondo a partecipare alle opportunità di sviluppo professionale e formazione. L’opportunità di approfondire i principi fondamentali dell’Approccio Reggio Emilia, che vede la scuola come una comunità vibrante, valorizzando il potenziale di ogni bambino per imparare e crescere, non sono riservate solo agli insegnanti, ma sono rivolte anche agli amministratori e ai genitori.

Fondata nel 2002, La Scuola International School è l’unica scuola al mondo che combina l’insegnamento ispirato a Reggio Emilia, i programmi dell’International Baccalaureate (IB) e l’immersione nella lingua italiana. La missione de La Scuola è ispirare studenti coraggiosi a dar forma al futuro.

Dal 1994, l’Innovative Teacher Project, guidato da Susan Lyon, ha svolto un ruolo fondamentale nel fornire opportunità di sviluppo professionale. Riconosciuto a livello nazionale in Nord America, l’ITP coltiva una comunità dedicata ad elevare la qualità dell’educazione dell’infanzia.

Reggio Children, un centro internazionale per la difesa e la promozione dei diritti e delle potenzialità dei bambini, contribuisce attivamente alla diffusione globale di un’educazione di qualità ispirata all’Approccio Reggio Emilia. Attraverso varie iniziative, tra cui sviluppo professionale, pubblicazioni, mostre e ricerca, Reggio Children continua a sperimentare e promuovere pratiche educative innovative.